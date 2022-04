Após erro técnico, PL do reajuste dos servidores públicos é votado na Aleac nesta terça

Após o erro técnico cometido pelos deputados da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) no momento da apreciação do projeto que versa sobre o reajuste de 5,42% para todos os servidores públicos do Acre, na sessão ocorrida na madrugada da última sexta-feira (1), o projeto de lei será votado nesta terça-feira (5).

Em coletiva de imprensa na segunda-feira (4), o presidente da Casa, Nicolau Júnior explicou que na sexta, quando decidiram derrubar a contra-proposta da oposição de conceder um reajuste de 10%, os deputados deveriam ter votada o texto base dos 5,42%, mas não o fizeram – o que comprometou sua aprovação.

“Não foi de má-fé. Todos os deputados estão a favor do reajuste e não há discussão sobre isso. A questão é que pulamos para outro projeto sem votar o reajuste, mesmo entendendo que havíamos concordado com sua aprovação. Foi um erro, uma falha simples e coletiva, mas que será resolvida”, disse na Coletiva.

Hoje, Nicolau voltou a se desculpar, já que a sessão durou mais de 16 horas avançando pela madrugada, “erros acontecem, foi um erro devido ao cansaço de todos os colegas”, disse.

Até mesmo os deputados de oposição reconheceram que não houve má-fé.

O projeto já passou por todas as comissões da casa.