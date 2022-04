Após expor traição, Thaís Fersoza revela desfecho do casamento com Michel Teló: “Valorize”

Michel Teló e Thaís Fersoza são um dos casais mais queridinhos do Brasil e os fãs adoram acompanhar a rotina de seu casal de filhos, Melinda e Teodoro.

Porém, antes de seu relacionamento com Michel Teló, Thais Fersoza já era famosa na TV por seu trabalho de atriz. A artista já protagonizou vilãs e mocinhas nas telinhas da TV.

Sendo assim, a famosa aproveitou as redes sociais para fazer um desabafo sobre relacionamentos. Thaís Fersoza postou uma foto em que está olhando para o horizonte e resolveu refletir na legenda: “Valorize quem torce por você! Ser campeão é sobre voltar para casa e ter com quem dividir a vitória”.

Para finalizar, Thaís Fersoza aproveitou para desejar um ótimo fim de semana para seus seguidores: ” Que você tenha sempre com quem compartilhar sorrisos e lágrimas!”

A esposa de Michel Teló, há alguns dias, ainda se lamentou por ter contraído Covid-19. Thaís precisou ficar de quarentena em sua mansão, longe de todos, com medo de contaminar algum familiar ou funcionário.

Thaís Fersoza fala do desfecho de seu casamento

Thaís Fersoza, antes de seu relacionamento atual com Michel Teló, que já dura muitos anos, foi casada por pouquíssimo tempo com o ator e apresentador Joaquim Lopes. O famoso, que começou a namorar com a atriz em 2005, casou com ela em 2009.

Porém, cerca de dois meses após a oficialização da união, eles se separaram e o motivo veio à tona: o artista teria traído Thaís Fersoza com a também atriz Paolla Oliveira.

Mas isso são águas passadas e Thaís e Michel estão muito bem e felizes juntos. A mãe de Melinda e Teodoro passou por crises de ansiedade durante o isolamento social devido a pandemia de Covid-19 e precisou da ajuda do marido.

“Já tive crise de ansiedade no ano passado, e posso dizer que foi uma das piores sensações da vida, um ataque de ansiedade. E foi horrível. Eu não entendia o que era, não conhecia. Fui sentido aquilo durante um tempo, foi me incomodando por uma semana, até que teve um dia que estourou. Fiquei muito feliz e grata porque Michel estava em casa. Foi muito sério”, explicou Thaís Fersoza.