Após pedido da senadora Mailza, colônias de pescadores do Acre terão serviços do Caixa Aqui

A senadora Mailza conseguiu junto à Caixa Econômica Federal (CEF) a garantia de implantação de postos de correspondente bancário Caixa Aqui em todas as Colônias de Pescadores do Acre.

Em Brasília, a parlamentar esteve reunida com a presidente da Confederação Nacional da Pesca e Aquicultura, Marina Gomes para tratar da agilidade na instalação. O assessor da Secretaria Executiva do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), Sami Pinheiro de Moura, também esteve no encontro.

Mailza explica que esta distribuição de postos nas colônias irá facilitar aos pescadores e familiares recebimento dos benefícios sociais, abertura de contas, solicitação de cartões e empréstimos.

“Garantia de agilidade para quem não tem acesso rápido ao banco. Por isso, agradeço a atenção da superintendência da Caixa em atender minha solicitação”, destacou a parlamentar.

O pedido foi trazido pelo presidente da Federação da Pesca no Acre, Elenildo Nascimento, também presente no encontro. Ele agradeceu a articulação da senadora junto ao banco.

“Em nome de todos os pescadores do Acre e do Brasil, eu quero lhe agradecer senadora por essa grande conquista que é a implantação do Caixa Aqui dentro de todas as colônias de pescadores. Isso vai facilitar a vida do pescador por que até o seguro-defeso se ele quiser, pode receber na própria colônia. Um grande avanço para o setor pesqueiro e em nome da categoria, muito obrigado por essa conquista aos nossos pescadores por meio do seu mandato”, disse Elenildo.

Sobre o CAIXA AQUI

Os correspondentes Caixa Aqui estão espalhados por todo o Brasil e levam os serviços e produtos da empresa até mesmo aos locais de difícil acesso, onde não existem agências bancárias. Os pontos de atendimento são conectados em tempo real com a Caixa Econômica.