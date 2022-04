Após vaias, presidente do PT combina reunião com Paulinho da Força

Presidente nacional do PT, a deputada federal Gleisi Hoffmann (PR) combinou de se reunir nesta semana com o presidente do Solidariedade, o também deputado federal Paulinho da Força (SP).

O encontro faz parte do esforço de Gleisi para minimizar o mal-estar causado pelas vaias a Paulinho puxadas por militantes petistas durante um evento de Lula com sindicalistas na última quinta-feira (14/5). Após ser alvo dos protestos, o presidente do Solidariedade cancelou o evento em que a legenda anunciaria formalmente o apoio à candidatura de Lula ao Palácio do Planalto, até então previsto para 3 de maio. A reação levou Gleisi a ligar para Paulinho ,para tentar botar panos quentes. “Combinamos de conversar essa semana. Reiterei a importância dele e do solidariedade em nossa caminhada”, disse a deputada à coluna. O temor do PT A presidente do PT também fez questão de ir às redes sociais dizer publicamente que o Solidariedade e Paulinho “são muito importantes” para a candidatura de Lula. A mensagem foi repostada pelo ex-presidente. Todos juntos para restituir o diálogo, o respeito, os direitos dos trabalhadores e a democracia. https://t.co/g2ZxWXJdgk — Lula (@LulaOficial) April 16, 2022 O temor no PT é de que o Solidariedade passe a apoiar a reeleição do presidente Jair Bolsonaro. Após as vaias, o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, chegou a procurar Paulinho para convidá-lo a mudar de lado.