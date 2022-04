Aprovados em concurso lançam nota ao Governo e ameaçam fazer manifestações em eventos no AC

Em nota pública, a comissão dos aprovados do concurso do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal (Idaf) demonstra insatisfação com a forma como o Governo do Estado está conduzindo as tratativas com os mais de 700 aprovados e busca um posicionamento por parte do Executivo.

“Hoje sabemos que nosso concurso, mesmo cadastro de reserva, merece uma forma mais clara dos órgãos do Governo, pois sempre se fala em Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) como empecilho, mas que somente serve para o concurso do Idaf, pois todos os outros concursos são chamados”, diz trecho da nota.

Os aprovados, que segundo a comissão, tentam de forma árdua e assídua entrar para o funcionalismo público através do concurso prestado, não notam nenhuma forma de buscar uma solução para este problema, por parte do Governo.

“Viemos aqui dizer que não queremos fazer manifestações e que buscamos há meses reuniões com o governador, para uma palavra concreta e sem enrolação, sobre o que ele pretende fazer com o nosso concurso. Haja vista que vamos fazer manifestações na ExpoAcre, pois o evento representa nossa causa e a pauta levantada na campanha do governador”, diz outro trecho da nota.

A comissão afirma, em nota, que apenas buscam explicações sobre as pautas levantadas e que não são contra o Governo, tampouco o governador. “Porém tudo tem limite e o nosso direito de se manifestar vai ser posto em prática”, diz.

Veja nota na íntegra

A comissão dos aprovados vem em público demonstrar a insatisfação com a forma como o Governo do Estado vem conduzindo as tratativas com os mais de 700 aprovados que buscam de forma árdua e assídua entrar para o funcionalismo público através do concurso prestado.

Hoje sabemos que nosso concurso mesmo cadastro de reserva merece uma forma mais clara dos órgãos do governo. Pois sempre se fala em LRF como empecilho, mas que somente serve para o concurso do IDAF, pois todos os outros concursos são chamados. Concursos esses que nenhum são da gestão do atual governador e onde o único concurso da gestão dele é levado com a mesma desculpa de LRF e vacância. Não se nota nenhuma forma de buscar uma solução e sim o que se ver é pessoas aprovadas sendo nomeadas por cargos comissionados o que para os aprovados é visto como uma ofensa e falta de respeito com os pais e mães de famílias aprovados no concurso.

Também relatando as pragas como a Monilíase, o Mormo e a ferrugem asiática presente no estado e que causam prejuízos enormes à economia acreana.

A comissão planeja caso não haja uma solução sobre tornar o IDAF um serviço essencial e sobre vacância, ao qual ceder o pessoal para outras secretarias é legalmente possível, tanto que a primeira convocação mostrou isso onde apenas 10 pessoas foram lotadas pelo Idaf e os demais por vagas de outras secretarias.

Viemos aqui dizer que não queremos fazer manifestações e que buscamos a meses reuniões com o Governador para uma palavra concreta e sem enrolação sobre o que ele pretende fazer com o nosso concurso. Haja vista que vamos fazer manifestações na Expoacre, pois o evento representa nossa causa e a pauta levantada na campanha do governador.

Só queremos explicações sobre as pautas levantadas e que nunca fomos contra o governo e nem contra o Governador, porém tudo tem limite e o nosso direito de manifestar vai ser posto em prática.