Articulações de Bittar mostram porque Narciso Mendes o chama de ‘encantador de serpentes’ da política

As difíceis equações envolvendo a chapa de Cameli parecem estar sendo resolvidas com uma facilidade até então impensável. No campo? O senador Marcio Bittar (UB-AC). O inteligente e estrategista senador faz tudo parecer fácil. Mas nem sempre foi assim.

Tratada até pouco tempo como ‘a chapa dos 5 senadores e vários vices’, a maior chapa dessas eleições caminha para uma surpreendente coalisão. Com apoiadores no mínimo curiosos, como o prefeito de Sena Madureira Mazinho Serafim, a ampla frente conta com doze legendas em torno da reeleição de Cameli – e, tendo um Bittar no game, esse número pode subir a qualquer momento.

Todo esse frenesi em torno do nome de Bittar – que ecoa nos bastidores em todos os lugares – me faz lembrar à época onde todo mundo se questionava qual seria o seu próximo passo. O segredo de Bittar é que, enquanto meio mundo da política acreana estava discutindo vice e Senado, ele estava planejando suas chapas. Num tom misto de mistério e tranquilidade, tocou os partidos que estão sob sua órbita e, naturalmente, fez deles os partidos com as melhores chapas. Ou alguém acha que clãs como os Milani e os Serafim acordaram de um dia pro outro achando que fechar com Marcio Bittar seria a melhor escolha?

Se na hora da prova, o professor fica em silêncio, o senador Marcio Bittar mostrou que, em se tratando de política, dá aulas. Me recordo de um encontro com o incrível Narciso Mendes, onde ele narrou um episódio que talvez um dia eu conte aqui, qualquer dia desses, e encerrou com a seguinte fala: “O Marcio é o ‘encantador de serpentes’ da política acreana. Possui, em sua trajetória, feitos inimagináveis. Por esses feitos, e por tudo que já provou que é, até nas suas mentiras passo a acreditar”.

‘Orçamento secreto’

Existem muitos interesses por trás de tudo que vem saindo nas mídias acerca da pauta ‘orçamento secreto’. Não vou emitir minha opinião – que é pessoal – sobre esse assunto, mas recomendo que cada um analise toda e qualquer informação veiculada em sites com muito cuidado. Já vi números chutados, coisas misturadas e por aí vai. Quem perde é o consumidor da informação, que nem sempre consome a verdade dos fatos.

Oportunidade

Conversando um dia desses com pessoas ligadas ao Senado Federal, a única coisa que falam a respeito de Marcio Bittar (UB-AC) é que ele aproveitou da melhor oportunidade dentro do Congresso para destinar recursos ao Acre. Isso é verdade.

Transferência de título

De acordo com a legislação, o eleitor tem até o dia 4 de maio para fazer a transferência de título. Faltam menos de um mês para o prazo final. Você pode fazer tudo em casa, através da internet.

Rotatividade

A rotatividade na pasta da Saúde de Bolsonaro, durante o período de pandemia, atingiu os estados. Levantamento do Jornal da USP mostra que, em 14 unidades federativas foram trocados secretários de Saúde nos últimos 26 meses da pandemia: Acre, Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Minas Gerais, Pará, Rio de Janeiro, Roraima, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe e Tocantins.

Mulheres à frente

Mesmo levantamento constata que as mulheres são minoria no comando das pastas de Saúde. “Atualmente, apenas cinco Estados contam com mulheres ocupando o cargo de secretária: Acre, Bahia, Rio Grande do Sul, Roraima e Sergipe”, diz trecho da reportagem veiculada no site oficial da instituição. Aqui, a pasta é chefiada pela competente Paula Mariano.

Sinteac

Apesar de suspensa a greve, a presidente do Sinteac, Rosana Nascimento, disse que a categoria pode voltar a paralisar a qualquer momento. “O Governo acabou com nossa estrutura de carreira. Ainda temos muito o que conversar”, me disse uma Rosana com sangue nos olhos.

Terra arrasada

Marina Silva: “Acho que a gente tem que focar no que esperamos de qualquer governo que assuma a presidência da República após a terra arrasada que o Bolsonaro vai deixar em relação a várias políticas públicas. O que se espera, em primeiro lugar, é que o novo presidente chegue com essa agenda legitimada e fortalecida. Isso não significa apenas um capítulo, um tópico nas páginas fechadas de um programa de governo, por mais tecnicamente interessante que possa vir a ser. Sair legitimado e fortalecido é colocar o debate para a sociedade”.

Janela partidária

Com a janela partidária, o PL se tornou a maior legenda da Câmara, com mais de 70 parlamentares. No Acre, está sob o poderio de Marcio Bittar e apoia a reeleição de Gladson Cameli. O segundo maior é o PT, com 56. O Progressistas (PP) está em terceiro lugar, com 50, seguido do União Brasil com 47 e Republicanos com 45.

Cesario Braga

Cesario Braga renunciou às funções de presidente do PT-AC para colocar sua campanha nas ruas. Disparou, na terça-feira (5), um comunicado. Eis um trecho: “Hoje, 5 de abril, peço licença da presidência do PT/Acre para concorrer às eleições de 2022 como pré-candidato a deputado estadual! Mesmo não havendo obrigatoriedade na legislação e nem mesmo no estatuto do partido, peço licença até o dia 02 de outubro, para assegurar a paz e a unidade que sempre construí no Partido dos Trabalhadores”.

Cesario Braga²

Em outro trecho, Cesario afirma que quer voltar à presidência com um mandato. Ele disputa a Aleac esse ano. “Não posso dizer o afastamento é uma decisão que me alegra, mas, vou me empenhar diuturnamente para chegar ao mandato, voltar à presidência e honrar o PT e meus companheiros e companheiras que acreditam que podemos construir juntos uma sociedade com Justiça Social. […]Nos vemos nas ruas, rios, ramais, varadouros, redes e urnas!”

Renê Fontes

Com processo por danos morais vencido, por tentar defender uma mulher e ser agredido por PMs, o gestor público Renê Fontes disse em um grupo privado o que vai fazer com o valor. E deu um recado: “O dinheiro da indenização será convertido em ações sociais [em Rio Branco]. E se eu [voltar a] ver mulher apanhando, intervenho 1000 vezes se preciso for”.

Renê Fontes²

Com a reposição da verdade acompanhada da decisão judicial que lhe indeniza pelos danos causados, Renê recebeu uma enxurrada de apoio nas redes sociais. Merecido. Ele é um dos melhores quadros do Governo do Acre.

Suplente de Márcia

Nos bastidores, a informação de que o PSDB indica o primeiro suplente da chapa de Márcia Bittar (PL-AC) para o Senado é dada como certa. Os planos só não sairiam mais ou menos assim em casos muito isolados.

Suplente de Márcia²

Se nada sair dos planos, acredito que Dr. Beyrute seja chancelado o primeiro suplente da chapa, como já foi adiantado aqui.