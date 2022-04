Atlético-MG, Flamengo e Palmeiras são os times com menos reforços; Botafogo lidera em gastos

Em grande reformulação após não conseguir o acesso em 2021, o Vasco foi outro clube que movimentou bastante o mercado. Foram 21 jogadores novos ao longo do período de transferências do primeiro semestre. Thiago Rodrigues, Anderson Conceição, Quintero e Raniel aparecem como os destaques positivos até aqui e assumiram rapidamente a condição de titular no Gigante da Colina. Com o aporte financeiro da 777 Partners, outros nomes foram contratados posteriormente, como o chileno Carlos Palacios, do Internacional, e Danilo Boza, do Juventude.

Ao lado do Vasco está o Cruzeiro, com 21 reforços até o momento na temporada. Primeiro grande clube a vender sua SAF, a Raposa contou com a chegada de Ronaldo Fenômeno ao controle no fim de 2021. Desde então, o clube dispensou muitos jogadores, readequou a folha salarial e trouxe nomes como o centroavante Edu, o goleiro Rafael e o meia João Paulo.

Outro clube que começa a ganhar destaque no janela de transferências é o Botafogo. Após vender a SAF para o empresário americano John Textor, o Glorioso se lançou no mercado para reforçar o elenco para o restante da temporada. Desde sua chegada são 11 reforços acertados e cerca de R$ 65 milhões investidos nas contratações. Destes nomes, ainda faltam algumas pendências para o anúncio de Lucas Fernandes e Tchê Tchê.

Com os cerca de 65 milhões de reais, o Botafogo é o clube que mais destinou recursos para contratações até aqui, de acordo com os valores divulgados na mídia. Das 292 contratações do levantamento, 189 foram por empréstimo ou chegaram sem custos ao novo clube (sem contabilizar luvas, salários ou bonificações). Além disso, 75 não tiveram informação divulgada se o negócio foi sem custos ou não. Por fim, apenas 26 contratações tiveram compra dos direitos do atleta divulgada.