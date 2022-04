BALA: Pedreiro é morto com tiros na cabeça em construção

Um pedreiro de 38 anos, identificado como Fábio Rodrigues dos Santos, foi encontrado morto na tarde desta quarta-feira, 20, dentro da casa que estava construindo no bairro Barão de Melgaço III, em Vilhena. A vítima tinha perfurações de balas calibre 22 na região da cabeça.

Segundo apurou o Folha do Sul Online, Fábio havia chegado na obra pela manhã, trazendo um servente na garupa. Além dos dois, um pintor também fazia serviços no local.

Por volta das 11:00h, o pintor foi para o almoço, deixando os dois companheiros de trabalho na residência em construção.

Quando retornou, às 13:00h, viu, olhando do lado de fora, Fábio deitado dentro do imóvel, mas achou que ele estivesse dormindo. O outro ajudante não estava no local.

Após as 15:00h, o pintor entrou para “acordar” o pedreiro, e percebeu que ele estava caído em uma poça de sangue. A testemunha então acionou a Polícia Militar, que foi até o local e encontrou cápsulas da arma 22 ao lado do cadáver.

O principal suspeito de ter cometido o crime é o homem que havia chegado à obra junto com a vítima, e que até agora não foi localizado.

Não há pistas sobre a motivação do homicídio. O suposto autor tem cerca de 50 anos.