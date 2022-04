BBB22: enquete aponta disputa acirrada entre Arthur, Eliezer e Douglas

O último Paredão do BBB22 colocou Arthur Aguiar, Douglas Silva e Eliezer Netto na luta pelas duas vagas na final do reality show da Globo. Paulo André, que venceu a Prova de Resistência, já garantiu lugar no Top 3.O último Paredão do BBB22 colocou Arthur Aguiar, Douglas Silva e Eliezer Netto na luta pelas duas vagas na final do reality show da Globo. Paulo André, que venceu a Prova de Resistência, já garantiu lugar no Top 3.

Com a eliminação marcada para o próximo domingo (24/4), diversas pesquisas apontam indefinição. Na enquete do Metrópoles, Eliezer, o último Pipoca da casa, aparece liderando as intenções de voto, com 45%. No entanto, a diferença com o marido de Maíra Cardi é pouca: Arthur aparece logo atrás, com 41,3%.