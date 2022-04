Binho de Ouros traz o giro do zodíaco de 03 a 09 de abril para os leitores do ContilNet

Olá, caros amigos, nessa semana temos novidades de desafios especiais para pessoas de Touro, Leão, Virgem e Peixes, novidades boas para os demais signos, vamos seguindo em frente com muita harmonia, gratidão e fé.

Confiram mais um Giro do Zodíaco:

Áries, de 21 de março a 20 de abril: Espiritualmente, uma escolha deve ser feita e sustentada, com amor e atitude, façam a diferença nas coisas mínimas, sejam o suporte das pessoas que amam e vençam tentações que não conduzem a nada… Nos negócios, podem receber propostas diversas de clientes, equipe de trabalho e dos desafios, contudo, analisem o que realmente sincroniza e faz a diferença! Na saúde, tenham um cuidado especial com a respiração e os pulmões.

Touro, de 21 de abril a 20 de maio: Chegou a época de mudar coisas, a vida não pode continuar ser o mesmo ponto que não gira! Tenham o foco na sincronia com a realidade e permitam que as mudanças aconteçam, mude primeiramente a sua cabeça e passo a passo as atitudes. Nos negócios, fim de situações restritivas, lembrem-se, restrição é palavra para pecado, portanto, mudem as atitudes em ações construtivas, abandonando projetos, propostas e pessoas restritivas. Na saúde, tenham atenção com a energia e órgãos genitais, mantenham boa higiene e equilíbrio do corpo.

Gêmeos, de 21 de maio a 20 de junho: Esse é um período de muita luz, consciência e sorte, tenham a a consciência de usar essa boa energia e abrirem caminhos que criam soluções criativas, sejam a inspiração do entusiasmo! Nos negócios, período de sorte que permite ótimos negócios, solução criativa de tarefas e realização de metas. Na saúde, ótimo bem-estar do corpo, da alma e do espírito…

Câncer, de 21 de junho a 22 de julho: O Universo inteiro conspira para a realização de sonhos e das metas, trazendo muita satisfação pessoal pela sorte aproveitada e pelas atitudes realizadas. Usem tudo isso de forma inteligente e criativa, planejando o futuro. Nos negócios, realização pessoal e consolidação dos objetivos e metas pessoais, excelente momento para inspirar as pessoas a comemorarem esse período de conquista pessoal, planejem o futuro baseado nos bons resultados e um padrão deve ser seguido. Na saúde, equilíbrio perfeito entre corpo alma e espírito…

Leão, de 23 de julho a 22 de agosto: Esse período é momento de sacrifício, lembrando que sempre há uma grande recompensa no final… Analisem o que precisa ser mudado, as condições para realizarem determinada ação e os procedimentos a serem seguidos, usem a intuição e sejam além de qualquer restrição. Nos negócios, trabalho árduo que gera resultado, enfrentem as dificuldades com criatividade e ousadia, assim serão aquela diferença! Na saúde, movimentem o corpo e a mente em, uma rotina saudável de exercícios.

Virgem, de 23 de agosto a 21 de setembro: Tudo que não encaixa, não agrega… Tenham atitude e energia para mudar situações inaceitáveis, não fique navegando contra a maré, ajustem as coisas de uma forma inteligente, harmonica e decisiva, controlem a agressividade… Nos negócios, podem ser finalizadas situações inecológicas representadas por pessoas, propostas ou procedimentos, mudem o que precisa ser trocado e façam com determinação! Na saúde, tenham cuidado com a agressividade e ansiedade, façam uma rotina saudável de exercícios e meditação.

Libra, de 22 de setembro a 23 de outubro: Usem a comunicação de vocês para melhorar a realidade e o posicionamento de vocês, palavras claras, situações claras… Usem a criatividade para diferenças fundamentais. Nos negócios, poderão vender com clareza as ideias de vocês, assim como produtos e procedimentos de trabalho. Uma boa conversa resolve tudo! Na saúde, tenham a atenção com a voz e cordas vocais.

Escorpião, de 24 de outubro a 22 de novembro: Sejam superiores a qualquer tentação, usem a força de vocês de um modo direcionado e concentrado, se coloquem nas situações das outras pessoas e façam pra elas o que gostariam que fosse feito para vocês. Controlem o impulso do desejo, transformando ele em impulso da vontade… Nos negócios, energia pessoal que faz diferença em qualquer proposta, sejam determinados e aplicados e resultado irá acontecer! Na saúde, bem-estar e vigor físico total no período.

Sagitário, de 23 de novembro a 21 de dezembro: Temperança é a divina arte de equilibrar os opostos e olhar com confiança para o futuro, fazendo diferença em tudo que toca, fala e faz… Sejam a união dos contraditórios e com isso a superação. Nos negócios, através de atitudes harmonicas concilie os interesses de todos os envolvidos, permitam que as pessoas interajam com vocês, somem o talento de todos e sigam o rumo a concretização dos objetivos, unidos somos mais! Na saúde, vitalidade e harmonia que geram alta imunidade e cura, pratiquem meditação.

Capricórnio, de 22 de dezembro a 20 de janeiro: Esse é o momento de renascer, reinventar, ter um contato com a essência de si mesmo, e com isso a aproveitar novas oportunidades com antigas ferramentas ou antigas parcerias, dê uma chance pra si mesmo! Construa uma nova e realizadora verdade… Nos negócios, antigas parcerias com colegas e clientes que fazem toda diferença para o sucesso, situação merecida, sejam o milagre! Na o saúde, cura total do corpo, da alma e do espírito.

Aquário, de 21 de janeiro a 18 de fevereiro: Silêncio e observação da realidade, prudência no que se faz e no que se fala… O momento é solitário, toda a solidão tem um aprendizado, uma contemplação e é oportunidade de entender os próprios limites…Nos negócios, façam a diferença pela qualidade de serviços que prestam pras pessoas, usem a oportunidade do momento para levar um serviço diferenciado que preencham as necessidades do cliente! Na saúde, cuidem da qualidade do que se come, cuidem do intestino. Bebam e comam coisas saudáveis.

Peixes, de 19 de fevereiro a 20 de março: Usem a capacidade de imaginar para fazer diferença e inspirar a realidade, porém não fiquem no mundo da lua, sincronizem a boa energia e cuidado com pessoas, ambientes e situações nefastas… Protejam o corpo, a alma e o espírito, falem menos… Nos negócios, situações pesadas e desagradáveis que exigem atenção para modificar a realidade em algo mais consistente e equilibrado, tenham cuidado com as palavras e atitudes… Na saúde, problemas com o sono, tenham hábitos saudáveis para um sono mais tranquilo.

Pessoas, uma boa e abençoada semana!

