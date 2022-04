Bombeiros buscam por criança de três anos que desapareceu em rio no interior do AC

Uma guarnição de bombeiros do 8º Batalhão, no município de Xapuri, buscam por uma criança de três anos de idade que desapareceu após cair no rio Acre.

O caso, segundo informa a assessoria, ocorreu no último dia 04 de abril.

Na ocasião, a criança, que estava acompanhada do irmão de seis anos, empurrou um barco que estava às margens do rio, caiu e não retornou mais à superfície.

Após o ocorrido, no bairro Bolívia, os militares de Xapuri e de Epitaciolândia, acionados às 15h, foram acionados e seguem nas buscas.