Cansado, Palmeiras roda o elenco em primeiro jogo em casa na Libertadores

Atual bicampeão consecutivo da Libertadores, o Palmeiras busca a segunda vitória em duas partidas na edição deste ano do torneio continental. O time de Abel Ferreira faz sua estreia em casa na competição. Encara nesta terça-feira, às 21h30, o Independiente Petrolero, da Bolívia, adversário apontado como o mais fraco da chave. O Allianz Parque volta a receber torcedores em um duelo do campeonato mais importante do continente após mais de dois anos.

Abel indicou que, neste momento, jogará com os titulares no Brasileirão e rodará o elenco na Libertadores. Foi assim na estreia na Venezuela, onde a equipe aplicou 4 a 0 no Deportivo Táchira. A goleada deixou o Palmeiras na liderança do Grupo A. Contra adversários bolivianos, o Palmeiras nunca perdeu em casa e não sofreu gol em seis dos oito duelos.

O cansaço da viagem de volta ao Brasil que permitiu que o elenco treinasse apenas uma vez antes de estrear no Brasileirão prejudicou o time, que perdeu para o Ceará no último sábado em casa. O técnico português já avisou que não sabe como os atletas estarão fisicamente no meio da temporada diante da maratona cansativa de partidas, com jogos a cada três dias, e disse que tem consciência de que não pode errar em sua estratégia.

“Este é o nosso destino, jogar de dois em dois dias, três em três dias. O problema é que é consecutivo. Uma semana, um mês, dois, três, vai ser até novembro. Honestamente, vamos ter que pensar muito bem quais são os tiros que temos que dar”, afirmou o técnico.

“Nós estamos vindo de uma sequência de jogos muito forte, com partidas desgastantes e uma viagem muito longa, e não fizemos um bom começo de jogo contra o Ceará”, admitiu Dudu, o atleta que mais vezes disputou a Libertadores com a camisa do Palmeiras.

Nesse cenário, a tendência é de que Abel preserve alguns titulares contra o rival boliviano nesta terça-feira. Certo é que o volante Jailson, expulso no primeiro compromisso no torneio, cumpre suspensão e é desfalque. O uruguaio Piquerez se recuperou de um trauma no ombro direito e deve retomar seu lugar na lateral esquerda.

EX-PALMEIRENSE É APOSTA DO PETROLERO

Fundado em 1932 por trabalhadores petroleiros na cidade de Sucre, o Independiente Petrolero debuta na Libertadores depois de ter vencido o Campeonato Boliviano pela primeira vez em sua história no ano passado. O modesto time aposta em um ex-palmeirense para surpreender o atual campeão da América. É Churry Cristaldo, carismático e esforçado atacante argentino que defendeu o Palmeiras durante três temporadas e participou das conquistas da Copa do Brasil em 2015 e do Campeonato Brasileiro em 2016.

Cristaldo saiu do banco para marcar o gol no empate por 1 a 1 com o Emelec, resultado que garantiu ao Petrolero seu primeiro ponto no torneio continental.Getty