Coca-Cola abre mais de 60 vagas de emprego; veja como concorrer

A Coca-Cola abriu mais de 60 vagas de emprego. As oportunidades são para a Coca-Cola FEMSA, responsável pelo envasamento e distribuição dos produtos da marca. As inscrições podem ser feitas de forma online, conforme demonstrado ao longo da matéria.

Existem oportunidades para diferentes cargos e em várias cidades do Brasil. Portanto, as vagas de emprego podem exigir diversos tipos de requisitos e qualificações profissionais.

De acordo com a empresa, os funcionários que forem contratados terão direito a receber assistência médica, assistência odontológica, participação nos lucros ou resultados, refeitório e vale-alimentação.

Vagas de emprego na Coca-Cola

Confira as vagas de emprego abertas na Coca-Cola FEMSA:

Operador(a) Empilhadeira Manobrista;

Operador;

Assistente de Laboratório;

Motorista Entregador;

Motorista Manobrista;

Desenvolvedor Cerveja;

Vendedor;

Arrumador Palete;

Promotor;

Jovem Aprendiz;

Conferente;

Vendedor On Premise;

Técnico (a) de Manutenção Mecânica

Supervisor Manutenção ATM;

Analista em Manutenção Elétrica;

Analista de Processos Críticos;

Coordenador Distribuição;

Assistente de Suporte a Vendas;

Mecânico de Manutenção;

Supervisor Operações;

Ajudante Operacional.

Como se inscrever nas vagas da Coca-Cola

As inscrições para as vagas de emprego na Coca-Cola FEMSA são gratuitas. Os registros estão disponíveis em uma plataforma online. Confira como concorrer às oportunidades

Entre no site de carreiras da Coca-Cola FEMSA;

Procure pela vaga desejada e depois clique nela;

Leia os requisitos e demais informações;

Caso concorde, vá no botão “inscreva-se” e seguir os passos da página.

É obrigatório anexar um currículo e informar os dados pessoais para participar.

Sobre a Coca-Cola FEMSA

A Coca-Cola FEMSA é um dos braços da Coca-Cola Company, uma das maiores fabricantes de bebidas do mundo, com centenas de marcas. No Brasil, a Coca-Cola FEMSA é a responsável por fazer a distribuição dos produtos em todos os estados e cidades.

Assim, existem diversas unidades em quase todo o país. Mais de 80 mil funcionários colaboram com o desenvolvimento da empresa, operando 48 fábricas e 292 centros de distribuição.