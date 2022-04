Concurso IBGE: liberados locais de provas para agente e recenseador

Os concursos do IBGE para os cargos de agente censitário municipal, agente censitário supervisor e recenseador têm provas neste mês de abril. Os locais de provas onde os candidatos devem comparecer foram publicados nesta segunda, 4.

O acesso deve ser feito no site da Fundação Getúlio Vargas, a organizadora dos concursos. Os candidatos devem acessar a página referente ao seu cargo.

Acesse os locais de provas do concurso IBGE

As avaliações estão marcadas para o próximo domingo, dia 10 de abril. Na parte da manhã será o exame para os recenseadores e à tarde para os agentes.

Inicialmente, as provas seriam no dia 27 de março, mas com a prorrogação das inscrições, o prazo foi alterado.

A prova será estruturada com 60 questões para agentes e 50 questões para recenseadores.

“O conteúdo a ser cobrado na prova está detalhado no edital. Disponibilizamos também uma apostila de conhecimentos técnicos, preparada pelo IBGE, para que o candidato obtenha os conhecimentos necessários para responder às questões sobre a operação censitária. A apostila e o Código de Ética do IBGE estão disponíveis no site da FGV”, afirma o coordenador de RH do IBGE, Bruno Malheiros.

As provas objetivas serão realizadas, simultaneamente, em todos os municípios em que houver vagas. Os exames ocorrerão nos 26 estados, além do Distrito Federal.

Quais os critérios de aprovação do concurso IBGE?

No caso do recenseador, será considerado aprovado o candidato que, cumulativamente, obtiver no mínimo 15 pontos na prova objetiva e, pelo menos, um acerto em cada disciplina.

Já os candidatos ao cargo de agente precisarão obter, pelo menos, 18 pontos na prova objetiva e, no mínimo, um acerto em cada uma das disciplinas.

Após essa etapa, os recenseadores realizarão um treinamento presencial e à distância, de caráter eliminatório e classificatório, com duração de cinco dias e carga horária de oito horas diárias.

Os candidatos que tiverem, no mínimo, 80% de frequência no treinamento receberão uma ajuda de custo para transporte e alimentação. As contratações ocorrerão logo em seguida.

Os agentes serão convocados a partir de 31 de maio, enquanto os recenseadores serão chamados para o treinamento e início das atividades em junho de 2022.

Segundo o IBGE, a pesquisa está prevista para iniciar no dia 1º de agosto.

O número de inscritos já foi revelado pela FGV. Desta forma, é possível conferir a concorrência em cada região do país. Ao todo, o concurso conta com 621.228 candidatos inscritos, sendo 271.791, nas vagas para agente, de nível médio, e 349.437, para o cargo de recenseador, de nível fundamental.

O número ficou abaixo do planejado pelo IBGE. Em fevereiro, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística informou que tinha mais de 1,1 milhão de pessoas inscritas.

No entanto, os números caíram, após o pagamento da taxa de inscrição. Ao todo, o concurso IBGE oferece 206.891 vagas temporárias em todo o país.

As oportunidades contam com ganhos mensais de R$1.700 para o agente supervisor e R$2.100 para o agente municipal. Com o auxílio-alimentação de R$458, os valores sobem para R$2.158 e R$2.558, respectivamente.

Esses contratados também terão direito ao auxílio-transporte e ao auxílio pré-escolar, assim como férias e 13º salário proporcionais.

No caso do recenseador, a remuneração será por produção, calculada por setor censitário, por unidades recenseadas (domicílios urbanos e/ou rurais), tipo de questionário (básico ou amostra), pessoas recenseadas e registro no controle da coleta de dados. Confira aqui o simulador!

O contrato dos agentes terá duração de cinco meses, enquanto o recenseador irá trabalhar, inicialmente, por três meses.

Em ambos os casos, os contratos poderão ser prorrogados com base nas necessidades do IBGE.