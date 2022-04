Concurso Público Nordeste: 10 editais abertos em abril de 2022!

A Região Nordeste oferece boas oportunidades para os que pretendem ingressas na carreira pública ainda em 2022. São vagas para todos os níveis de escolaridade em diversas áreas de formação, inclusive educação e saúde. Veja o panorama completo de 10 editais abertos em abril de 2022.

Concurso Público Nordeste: TJ-CE

Sob gestão da Fundação Carlos Chagas (FCC), o concurso público para o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará recebe inscrições, através do site da banca, até o dia 06 de maio de 2022. Ao todo, são ofertadas 51 vagas de provimento efetivo no quadro de pessoal do TJ-CE, além da previsão de formação de cadastro de reservas, com salários que variam de R$ 8.795,28 a R$ 10.824,96. A etapa de prova objetiva está prevista para o dia 19 de junho de 2022. Além disso, o edital também previu as etapas de prova discursiva e análise de títulos. As funções exigem nível superior de formação. Veja a distribuição de vagas: 25 vagas para Analista Judiciário – Área Judiciária, 16 vagas para Analista Judiciário – Especialidade Ciência da Computação e 10 vagas para Oficial de Justiça.

Concurso Público Nordeste: TJ-PB

O Tribunal de Justiça da Paraíba recebe encerrará, no dia 05 de maio de 2022, o período de inscrições para a seleção temporária de 60 profissionais para o cargo de Juiz Leigo. Além do nível superior de formação em Direito, é necessário registro na OAB e dois anos de experiência jurídica. A remuneração da função é de R$ 60,00 por ato homologado, em regime de 30 horas de trabalho semanais. Os candidatos devem se inscrever pelo site da banca Access até o dia 05 de maio de 2022. Após, devem se submeter às seguintes etapas de avaliação: validação da prática jurídica, prova objetiva, prova discursiva e avaliação de títulos.

Concurso Público Nordeste: CRMV – MA

O Conselho Regional de Medicina Veterinária do Maranhão realiza concurso público para o cargo de Fiscal Médico-Veterinário, com lotação no município de São Luís. Além do ensino superior em medicina veterinária, a vaga exige registro ativo e adimplente no CFMV/CRMV e CNH categoria “B”. A remuneração da função é de R$ 7.260,00, além de outros benefícios, para um regime de trabalho de 44 horas semanais. O site da banca Quadrix aceita inscrições até o dia 23 de maio de 2022. As etapas previstas para o certame são: prova objetiva, prova discursiva e a avaliação de títulos.

Concurso Público Nordeste: UFMA – Professor

A Universidade Federal do Maranhão divulgou edital de concurso público ofertando 12 vagas para Professor Auxiliar, Assistente e Adjunto. As remunerações chegam a R$ 9.616,18. Há possibilidade de atuação nas seguintes disciplinas: Processos Químicos Industriais/Energia e meio ambiente (1), Engenharia Elétrica/Automação e Controle (1), Química Inorgânica (1), Matemática (1), Anatomia Animal e Avaliação e Tipificação de Carcaças (1), Fundamentos da educação (2), Recursos pesqueiros e engenharia de pesca/Engenharia de pesca (1), Clínica Médica (2), Anatomia Patológica/Patologia Clínica (1) e Turismo (1). As inscrições devem ser realizadas até o dia 29 de abril de 2022, através de portal próprio da UFMA. Os candidatos serão avaliados através das etapas de prova escrita, prova didática, julgamento de títulos, prova prática e projeto de pesquisa.

Concurso Público Nordeste: IFPE – Professor

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco (IFPE), através de processo seletivo simplificado, preencherá, temporariamente, 60 vagas de Professor Substituto. São oportunidades para atuação nas áreas de Ciências Biológicas, Letras, Artes, História, Geografia, Filosofia, Física, Química, Matemática, Português, Literatura e afins, Inglês e afins, Engenharia de Produção, Enfermagem, Ciência da Computação, Ciências Contábeis, entre outras disciplinas. Os salários variam de R$ 2.236,32 a R$ 5.831,21, para jornadas de 20 a 40 horas semanais, além de outros benefícios. Os interessados em concorrer devem se inscrever através de portal da IFPE até o dia 05 de maio de 2022. A avaliação se dará através de análise de títulos e prova de conhecimentos práticos específicos.

Concurso Público Nordeste: ISGH – CE

Através de edital de processo seletivo, o Instituto de Saúde e Gestão Hospitalar do Ceará contratará, temporariamente, 61 profissionais com níveis médio, técnico e superior de escolaridade, para lotação nas unidades de Fortaleza. Os salários chegam a até R$ 8.142,16 para jornadas de 24 a 44 horas semanais de trabalho. A seleção conta com a gestão da banca Instituto Consulplan. Os interessados devem se inscrever pelo site da organizadora até o dia 12 de maio de 2022. A etapa de prova objetiva está prevista para o dia 12 de junho de 2022, na cidade de Fortaleza.

Confira as oportunidades ofertadas:

Nível médio

Auxiliar de Farmácia

Copeiro Hospitalar

Auxiliar de Logística

Recepcionista

Porteiro

Mecânico de Refrigeração

Auxiliar Mecânico de Refrigeração

Auxiliar de Entrega

Auxiliar Administrativo

Auxiliar de Manutenção

Nível técnico

Técnico em Enfermagem

Técnico de Laboratório

Eletricista

Técnico em Informática

Nível superior

Médico Clínica Médica

Médico Pediatra

Terapeuta Ocupacional

Nutricionista

Psicólogo Hospitalar

Fonoaudiólogo

Farmacêutico

Enfermeiro

Assistente Social

Concurso Público Nordeste: Prefeitura de Recife – Educação

O município de Recife lançou edital destinado à realização de processo seletivo para contratação temporária nas 400 vagas de Agente de Apoio ao Desenvolvimento Escolar Especial e Auxiliar de Desenvolvimento Infantil. As funções possuem nível médio de escolaridade e oferecem salário de até R$ 1.850,48, para regimes de 40 horas de trabalho semanais. Os contratos serão firmados pelo prazo de 12 meses, podendo ser prorrogados por igual período. As inscrições devem ser realizadas pelo site da banca Idib, até o dia 03 de maio de 2022. Além da etapa de prova objetiva, prevista para ser aplicada no dia 05 de junho de 2022, os candidatos se submeterão à prova de títulos e exame psicotécnico.

Concurso Público Nordeste: Prefeitura de Abreu e Lima

A cidade de Abreu e Lima, localizada no estado de Pernambuco, lançou processo seletivo para preencher, por tempo determinado, 10 vagas do cargo Condutor Plantonista – Socorrista, para atuação no SAMU. O salário é de R$ 1.300,00 para jornadas em regime de plantão de 12 x 36 horas. Além da idade mínima de 21 anos, é necessário ensino médio completo, CNH categoria “D” e curso de capacitação para transporte de pacientes. Os contratos terão vigência por 12 meses, prorrogáveis por igual período. Os interessados devem se inscrever até o dia 28 de abril de 2022, através de portal próprio. Haverá etapa única de avaliação curricular (análise da experiência profissional e de títulos) para seleção dos inscritos.

Concurso Público Nordeste: Prefeitura de Jequié

A cidade de Jequié, na Bahia, possui mais de 100 vagas abertas para composição dos quadros de pessoal da Prefeitura e da Câmara Municipal. Há cargos para todos os níveis de escolaridade, além da previsão de formação de cadastro de reservas. A gestão do edital é do Instituto Consulplan, que recebe inscrições em seu site até o dia 23 de maio de 2022. Para as funções, a remuneração ofertada varia de R$ 1.539,92 a R$ 4.096,18. Além da etapa de prova objetiva, agendada para o dia 10 de julho de 2022, há também a previsão de prova dissertativa e avaliação de títulos.

Veja as oportunidades contempladas:

Prefeitura : Agente de Trânsito, Fiscal de Obras, Fiscal de Serviços Públicos, Fiscal Sanitarista, Técnico em Segurança do Trabalho, Técnico em Enfermagem do Trabalho, Arquiteto, Auditor Fiscal, Enfermeiro do Trabalho, Engenheiro em Segurança do Trabalho, Inspetor Sanitarista – Enfermagem, Inspetor Sanitarista – Farmácia, Inspetor Sanitarista – Nutrição e Perito Médico.

: Agente de Trânsito, Fiscal de Obras, Fiscal de Serviços Públicos, Fiscal Sanitarista, Técnico em Segurança do Trabalho, Técnico em Enfermagem do Trabalho, Arquiteto, Auditor Fiscal, Enfermeiro do Trabalho, Engenheiro em Segurança do Trabalho, Inspetor Sanitarista – Enfermagem, Inspetor Sanitarista – Farmácia, Inspetor Sanitarista – Nutrição e Perito Médico. Câmara Municipal: Auxiliar de Serviços Gerais, Assistente Administrativo e Técnico em Informática.

Concurso Público Nordeste: FSVC

A Fundação Pública de Saúde de Vitória da Conquista (FSVC), no estado da Bahia, publicou edital de concurso público destinado ao provimento de 14 vagas em seu quadro de pessoal. Veja a distribuição de oportunidades: Técnico em Enfermagem (3), Assistente Social (1), Enfermeiro (1), Enfermeiro com especialização em saúde mental (1), Enfermeiro com especialização em Estomaterapia (1), Farmacêutico (1), Fisioterapeuta (3), Psicólogo (2) e Nutricionista (1). Para as funções, a remuneração varia de R$ 1.250,00 a R$ 2.500,00. O edital é organizado pela banca IDCAP, que recebe inscrições em seu site até o dia 11 de maio de 2022. Os candidatos serão avaliados através de prova objetiva, prevista para o dia 29 de maio de 2022.