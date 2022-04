Concursos e finanças: 5 passos para fazer seu dinheiro render

Ter um planejamento financeiro é fundamental na vida de qualquer pessoa e do concurseiro não pode ser diferente. Afinal, saber como poupar e ter um fundo de emergência pode evitar muitas dores de cabeça.

E que tal ainda fazer o seu dinheiro render? Tudo isso pode ser possível com organização e informação.

Para te ajudar, separamos algumas dicas em 5 passos de como organizar as suas finanças!

1 – Construa o seu planejamento financeiro

Em um planilha de excel ou na folha de uma caderno, desenhe uma tabela com quatro (4) colunas:

entradas

custos fixos

investimentos

custos variáveis

– na coluna “entradas”, liste todas as suas fontes de receita (salário, aluguel, aposentadoria);

– na coluna “custos fixos”, liste todas as suas obrigações financeiras (aluguel, supermercado, água, luz, gás, farmácia);

– na coluna “investimentos”, defina uma meta mensal de economia. Não espere o final do mês para investir, pois dessa forma raramente sobrará algum dinheiro para ser poupado;

– na coluna “custos variávies”, liste os gastos que não são essenciais (comer fora, cinema, presentes) e podem esperar;

lembre-se: seus custos (fixos + variáveis) nunca devem maiores que as suas entradas, e, você não deve investir um dinheiro que fará falta no final do mês na hora de honrar com suas obrigações. lembre-se: seus custos (fixos + variáveis) nunca devem maiores que as suas entradas, e, você não deve investir um dinheiro que fará falta no final do mês na hora de honrar com suas obrigações.

2. As cinco perguntas do poupador

Antes de fazer sua compra próxima compra, responda 5 perguntas:

1) Eu quero?

2) Eu mereço?

3) Eu preciso?

4) Eu posso?

5) Eu devo?

Se você não respondeu SIM para todas elas então talvez esse gasto não seja realmente necessário e deva ir para a coluna dos “custos variáves”, do seu planejamento financeiro.

3. Monte sua reserva de emergência

Imprevistos acontecem e você precisa ter uma fonte de renda que seja capaz de suprir de 6 a 12 meses do seu custo fixo mensal;

Lembre-se: esse investimento deve ser de baixo risco risco e ter alta liquidez, ou seja, você precisa conseguir resgatá-lo em no máximo 1 dia útil.

4. Conheça seu perfil de investidor e encontre sua fórmula para investir

Conhecer sua tolerância a riscos vai permitir que você tome decisões mais acertadas na hora de investir;

escreva em um papel seus sonhos de curto, médio e longo prazo;

sabendo quanto de risco você está disposto a tomar e conhecendo seus sonhos você terá uma carteira de investimentos diversificada e coerente com o seu momento de vida.

5. Se informe

– tente sempre acompanhar o mercado e se manter atualizado sobre as noticias do Brasil e do mundo;

– quanto mais educação melhor! Conhecimento nunca é demais, por isso, faça cursos, participe de lives e palestras sobre mercado financeiro.

Quer mais dicas de como você pode investir seu dinheiro, fazendo-o render para investir na sua preparação para concursos? Você pode aprender GRATUITAMENTE!