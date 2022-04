Condenado por degolar professor no AC mantinha relações sexuais com a vítima, diz justiça

O jovem Raimundo da Silva Alventino, de idade não revelada, foi condenado nesta segunda-feira (4) pela 1ª Vara do Tribunal do Júri a 19 anos, 4 meses e 10 dias de reclusão e 30 dias-multa por ter sido acusado de matar degolado o professor José Augusto de Freitas, de 56 anos, em setembro de 2019, em Rio Branco.

O crime aconteceu na casa de José Augusto, no bairro Belo Jardim, região do Segundo Distrito de Rio Branco. A vítima foi encontrada por seus vizinhos, sem roupa e defecado.

SAIBA MAIS: Professor é encontrado degolado, nu e defecado em bairro de Rio Branco

Testemunhas informaram que viram o professor na companhia de um jovem antes do crime e que homens levaram os objetos da casa durante a madrugada do mesmo dia em um carro.

Outras três testemunhas foram ouvidas pelo júri.

A Justiça apontou que a vítima tinha relações sexuais com o acusado em troca de valores financeiros.

A condenação se deu pelos crimes de homicídio qualificado por meio cruel.

O advogado do réu chegou a dizer que Alventino agiu em legítima defesa por ter dito que na noite do crime acordou sendo estuprado por Freitas, que estava com uma faca.

O acusado foi preso em dezembro de 2019.