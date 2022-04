Corpo de Eliza Samúdio é encontrado, filho descobre tudo e avó se desespera com atitude drástica

Há 12 anos, o goleiro Bruno, se tornou o principal suspeito de ter matado a mãe de seu filho, Eliza Samúdio. No entanto, até hoje, o caso ainda não tem um desfecho de fato, principalmente, porque o corpo da modelo nunca foi encontrado. Inclusive, o atleta não dá apoio ao filho, Bruninho, que na época da morte da mãe, tinha apenas 4 meses.

No último dia 10 de fevereiro, o menino completou 12 anos de vida. Mas, até hoje, não recebeu um real de pensão do goleiro Bruno. Desse modo, a mãe de Eliza Samúdio, Sônia Moura afirmou que o acusado de assassinato nunca teve interesse em saber como seu filho está. Contudo, a matriarca da família afirmou que caso o pequeno queira saber do pai, ele saberá, mas também saberá da tragédia.

“Me sinto entristecida pelo que ele fez com a Eliza… E está refazendo a vida dele. Mas que Deus o abençoe, que ele refaça a vida dele mesmo, porque ele vai ter que pagar a pensão do filho”, disse Sônia ao G1.

Mas, o que chamou atenção de fato foi o fato de Sônia afirmar que o filho de Eliza Samúdio, é jogador há três anos de futsal. Com isso, agora, ele está se preparando para ir para o campo jogar, e “seguindo os passos do pai”, ele também é goleiro.

Por fim, a mãe de Eliza Samúdio afirmou que não queria que o neto tivesse a mesma profissão do goleiro Bruno. “Eu tinha uma certa relutância, mas, com ajuda da minha psicóloga, entendi que não posso decidir por ele”, avaliou. De acordo com a entrevista ainda, a modelo foi goleira por 10 anos.

Lene Sensitiva fala sobre o corpo de Eliza Samúdio

Lene Sensitiva, conhecida por acertar sobre a vida dos famosos, falou como o goleiro Bruno sumiu com o corpo da mãe de seu filho. “Primeiro ele sufocou ela, depois cortou partes de seu corpo e depois ele jogou soda cáustica”, contou vidente. É por isso que o corpo dela nunca será encontrado, pois o corpo dela foi todo derretido. Não tem nenhum vestígio”, completou.