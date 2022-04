Cruzeiro do Sul emplaca terceira voz acreana no The Voice; conheça

O município de Cruzeiro do Sul, no interior do Acre, está prestes a colocar em destaque no The Vocie a terceira voz acreana.

Se trata do pequeno Arthur Marçal, de idade não revelada. O garoto deve participar da edição Kids do programa.

A nova edição vai ao ar a partir do próxima dia 1 de maio. A novidade da programação é a participação da dupla Maiara e Maraísa como parte da bancada de jurados.

Arthur também faz parte do Conservatório de Música do Vale do Juruá, que revelou Lóren Medeiros e o professor Gustavo Matias – integrante da última edição.

A informação foi compartilhada pelo site Portal Tarauacá.

Confira um apresentação de Arthur e Matias no Conservatório: