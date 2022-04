Elon Musk: entenda o papel do bilionário na disputa judicial entre Johnny Depp e Amber Heard

O julgamento do processo de difamação de Johnny Depp contra Amber Heard começou nesta segunda-feira (11), com a seleção do júri. Hoje, os procedimentos continuaram com as falas iniciais de acusação e defesa, e com a participação das primeiras testemunhas.

No rol de testemunhas de defesa chama a atenção a presença do nome de Elon Musk, bilionário CEO da Tesla Motors que recentemente fez importante investimento em compras de ações do Twitter.

Ainda que não tenha prestado depoimento, o nome do empresário já foi citado no tribunal.Elaine Bredehoft, advogada de Heard, afirmou que “Johnny Depp é obcecado por Elon Musk” durante sua fala inicial, o que gerou um sorriso debochado por parte do ator presente no tribunal.

Depp acusa Heard de não doar todo o dinheiro que ela recebeu no acordo de separação entre os dois, diferentemente do que havia prometido. A defesa da atriz argumenta que fez sim importantes doações ao Hospital Infantil de Los Angeles e à ONG União Americana pelas Liberdades Civis, mas que precisou suspender o apoio após ser processada por Depp.

Bredehoft apontou que, além de fazer suas próprias doações, Heard ainda conseguiu com que Musk, seu namorado à época, também contribuísse com as causas destinando aportes de US$ 500 mil para cada.

Amber Heard e Elon Musk se relacionaram por um ano entre 2016 e 2017. Em 2018, chegaram a ensaiar uma reaproximação, mas acabaram optando por não continuarem juntos. Em seu primeiro processo contra a atriz, em Londres, Depp chegou a sugerir que ela e Musk tiveram um caso enquanto os dois ainda eram casados, em 2015, o que foi negado por Heard.

Musk deve testemunhar a favor da atriz e relatar o que ouviu dela antes mesmo de começarem a relação amorosa. A defesa da atriz apresenta uma troca de mensagens entre Heard e Musk dentre os documentos do processo.

Preocupado com a instabilidade e com os ciúmes exagerados de Depp, Musk teria oferecido seguranças particulares 24 horas por dia a Heard.

Processo

Johnny Depp, de 58 anos, e Amber Heard, 35, voltaram ao tribunal nesta segunda-feira, desta vez nos Estados Unidos. Eles já haviam se enfrentado judicialmente na Inglaterra por acusações mútuas de difamação.

Desta vez, Depp processa Heard em US$ 50 milhões por um editorial de 2018 que ela escreveu para o “Washington Post” no qual ela se descreve como uma “figura pública que representa a violência doméstica” e conta como foi assediada pela sociedade após suas denúncias de agressão.

“Eu falei contra a violência sexual e enfrentei a ira de nossa cultura. Isso tem que mudar”, diz o artigo.

A atriz não cita em nenhum momento Depp, com quem foi casada de 2015 a 2017. Mas o ator a processou por difamação por insinuar que ele era um agressor e pede US$ 50 milhões em danos.

“A insinuação do editorial de que o Sr. Depp é um agressor doméstico é categoricamente e comprovadamente falsa. O Sr. Depp nunca abusou da Sra. Heard”, diz o processo movido pelo ator.