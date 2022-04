Em nova pesquisa, Gladson permanece na frente para 2022 e Jenilson aparece em segundo

Uma pesquisa de intenção de votos divulgada neste sábado (2) pelo Instituto Phoenix, de Rondônia, mostra um cenário inédito para as eleições de 2022. De acordo com a pesquisa, o governador Gladson Cameli (PP) aparece na frente das intenções de votos para o Governo do Estado com 31%, mas a segunda colocação, diferente das pesquisas anteriores, Jenilson Leite (PSB) aparece com 17,9%.

O senador Sérgio Petecão (PSD) apareceu com 13,8%, Mara Rocha (MDB) com 9,3%, Nilson Euclides (PSOL) com 1,8% e outros nomes registraram 0,6%, as opções “Nenhum dos citados” marcou 8,4% e “Não sabem” 17,2%.

A pesquisa foi realizada nas cidades de Rio Branco, Cruzeiro do Sul, Sena Madureira, Tarauacá, Feijó, Xapuri e Brasileia.

Onde somente é considerado o índice de votos válidos, o cenário é o mesmo com Gladson Cameli com 41,7%, Jenilson com 24,1%, Petecão com 18,6%, Mara Rocha com 12,5%, Nilson Euclides com 2,4% e outros nomes com 0,7%.

A simulação estimulada somente na capital, com 449 entrevistas, o cenário permanece da mesma forma: Gladson Cameli com 27,4%, Jenilson Leite com 16,5%, Mara Rocha com 15,4%, Petecão com 11,6% e Nilson Euclides com 1,3%. Outros nomes registraram 0,9%, “nulo” teve uma resposta de 9,8% e “não sabem” de 17,1%.