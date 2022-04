Enquanto conversava em frente a comércio, adolescente é alvejado a tiros em Rio Branco

Um adolescente de 16 anos foi ferido com três tiros enquanto conversava com amigos em frente de um comércio na noite deste sábado (2), no Ramal da Usina, no bairro Belo Jardim 3, na região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações da polícia, o adolescente estava conversando com amigos em frente a um comércio, quando dois homens ainda não identificados saíram de dentro de uma área de mata e um deles, em posse de uma arma de fogo, efetuaram vários tiros na direção dos jovens, mas somente o adolescente de 16 anos foi atingido. Foram quatro tiros, sendo um no ombro, um na perna esquerda e dois na perna direita. Após a ação, os criminosos fugiram correndo do local.

Populares acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que esteve no local, deu os primeiros socorros à vítima e depois acionaram a ambulância de suporte avançado que encaminhou o adolescente ao pronto-socorro de Rio Branco, em estado de saúde estável.

Policiais Militares do 2° Batalhão estiveram no local e isolaram a área para os trabalhos do perito em criminalística e, em seguida, fizeram patrulhamento na região em busca de prender os criminosos, porém, não obtiveram êxito.

O caso segue sob investigação dos agentes de Polícia Civil da Delegacia Especializada de Investigação Criminal (DEIC).