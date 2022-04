Estado faz chamamento para empresas fornecerem ao programa de compras governamentais

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Indústria, Ciência e Tecnologia (Seict), está realizando o chamamento de empresas que queiram se tornar fornecedoras do Estado.

Por meio do Programa de Compras Governamentais (Comprac), já está aberto o credenciamento para o fornecimento de confecções e materiais gráficos (uniformes e cadernos). As aquisições irão atender a demanda da Secretaria de Estado de Educação e Esportes (SEE). Está previsto ainda um edital de chamamento para aquisição de alimentos.

“Estamos convidando as empresas locais a aderirem ao programa para fornecer esses materiais ao Estado, beneficiando consequentemente toda a população. Destacamos que essa adesão pode ser feita por pequenas, médias e grandes empresas. Nossa expectativa é de que todas as indústrias desses segmentos possam aderir e gerar mais empregos”, pontua o titular da Seict, Assurbanipal Mesquita.

Para participar, os interessados podem acessar os editais que estão disponíveis no site comprac.acre.gov.br durante toda a sua vigência, bem como na sede da Seict, podendo ainda ser solicitada cópia nos seguintes endereços eletrônicos: [email protected] ou [email protected].

O Comprac visa fomentar a geração de emprego e a distribuição de renda no Acre. Com o credenciamento, o governo possibilita a democratização da participação das indústrias acreanas interessadas no fornecimento de produtos e serviços para o Estado, garantindo iguais condições na distribuição de demandas e de contratação.