Por meio da Fundhacre, Governo do Acre realiza mais três transplantes de córnea

Doar tecidos e órgãos é compartilhar vida e traz o verdadeiro significado de generosidade. Foi graças a essa atitude que neste sábado, 9, a equipe de transplante de córnea realizou três procedimentos. A cirurgia, caracterizada como de emergência ou eletiva, é realizada desde 2009 na Fundação Hospital Estadual do Acre (Fundhacre), em Rio Branco. A unidade já realizou 13 transplantes dessa espécie neste ano.

“Estamos em contato com mais dois pacientes para habilitá-los no sistema e, depois desse protocolo, estarão aptos para realizar o procedimento cirúrgico, que está previsto para esta semana”, relatou Marlene Pinheiro, enfermeira da assistência do transplante de córnea, que atua na área há nove anos.

A Fundhacre é um estabelecimento habilitado para realizar transplantes e conta com uma equipe especializada de médicos e enfermeiros que estão vinculados ao Sistema Nacional de Transplantes (SNT). A instituição é coordenada pelo Ministério da Saúde (MS).

O site institucional do MS direciona os profissionais credenciados para um portal em que podem ter acesso a prontuários de pacientes, tendo em vista a importância da observância de matrículas individuais de cada possível doador e receptor de órgãos ou tecidos. Para mais informações, consultar o link : https://www.gov.br/pt-br/servicos/inscrever-se-na-lista-nacional-de-espera-para-transplante-de-orgaos.