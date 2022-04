Ex-prefeito de Epitaciolândia Tião Flores é novo secretário-adjunto de Educação do Acre

O ex-prefeito de Epitaciolândia, Tião Flores, foi nomeado nesta terça-feira (5) como novo secretário-adjunto de Educação do Acre. Ele substitui Moisés Diniz, que descompatibiliza do cargo para disputar as Eleições 2022.

Ao ContilNet, Tião já havia comentado, em entrevista ao Blog do Ton, que deixou a cidade de Epitaciolândia para se dedicar ao governo Gladson Cameli. Desde junho de 2021, ele exercia funções na Secretaria de Educação (SEE), como chefe de departamento.

“Estou com o governador Gladson”, disse em fevereiro. Tião é professor de carreira e bacharel em Direito.