Famosos passam fome em premiação no Copa Palace e até garçons abandonam evento

Esta coluna, que tem amigos em todos os cantos, descobriu que um ‘luxuoso’ evento realizado na noite desta terça-feira (12), no Copacabana Palace, no Rio de Janeiro, foi considerado um verdadeiro fiasco pelos convidados que marcaram presença por lá. Mas a gente vai começar a detalhar tudo desde o início.

Desde 2015, a premiação Mirror Fashion Day escolhe personalidades de diferentes segmentos e que se destacaram ao longo do ano para homenagear com um troféu. Mas nesta edição, o evento realizado pela empresária Sabrina Zanini foi muito criticado pelos convidados e até mesmo pelos homenageados.

A começar pelo fato de que nem todos os homenageados puderam receber seus prêmios sem abrir a carteira. Isso mesmo, caro leitor, você não leu errado. Somente as personalidades mais relevantes na mídia ganharam troféus e não precisaram pagar a bagatela de R$ 5 mil pela homenagem.

Além disso, os convites para ir ao Mirror Fashion Day custavam entre R$ 250 e R$ 1 mil, e davam direito ao coquetel com buffet durante apenas uma hora. Muita gente não aproveitou nada do coquetel, pois o mesmo foi servido entre 17h e 18h, e os convidados foram avisados que a premiação começaria às 18h, ou seja, chegaram depois que acabou tudo.

Após o término da hora contratada, a Sabrina até tentou pedir uma cortesia de mais uma hora de buffet para os convidados, mas o hotel não liberou. Ela então disse que poderia pagar, mas recebeu uma nova negativa, pois precisaria de uma autorização prévia do departamento de marketing. Inclusive, depois que o buffet foi encerrado, teve gente fazendo fila na entrada para pedir água e os garçons dizendo que não estavam autorizados a servir nada. Que fase!

Teve ainda quem desembolsou R$ 7 mil por uma mesa fechada para seus convidados, mas na hora do corre corre da entrada, acabou não sobrando lugar para sentar e, além da mesa, os convidados também ficaram sem comes e bebes. Várias pessoas tiveram que ficar em pé no decorrer do evento.

Em resumo, com a ausência do buffet do Copa Palace, os convidados tiveram que se contentar com chopp à vontade e algumas bebidas que a anfitriã havia adquirido do próprio bolso para servir.

Nem a trupe da bateria da Grande Rio, que se apresentou na premiação, conseguiu se alimentar direito. Os integrantes da escola estavam no local desde o começo da tarde e por horas não haviam conseguido tomar uma água sequer. Fora as dezenas de modelos que ficaram presas no camarim sem água e uma das convidadas precisou comprar garrafas do próprio bolso para hidratar as moças.

Não bastasse a falta de comida, os garçons literalmente abandonaram o evento, após terminar o horário para o qual haviam sido contratados, já que a anfitriã não abriu a carteira para pagar hora extra aos profissionais. Sendo assim, os próprios convidados tiveram que levantar das mesas e se servir. Puxado!

Algumas das personalidades da mídia que marcaram presença, como Antônia Fontenelle, Baby do Brasil, Adriana Bombom, Whashington Feitoza (irmão da Juliette), Isabelita dos Patins, entre outros, saíram de lá com o bico seco e a barriga vazia, depois de horas no evento. Alguns dos convidados se recusaram a passar fome e desceram para fazer refeições no restaurante do Copacabana Palace. A atriz Leona Cavalli e Ana Botafogo também marcaram presença por lá.

E para fechar a noite com ‘chave de ouro’, Sabrina Zanini acionou seguranças para escoltá-la, pois alguns dos convidados estavam indo em cima dela para pedir os valores que desembolsaram pelos convites de volta, afinal, o evento prometeu tranquilidade, comida, bebida e organização, mas não cumpriu com a promessa.

Até algumas pessoas da produção do evento tiraram seus crachás de identificação, pois quase foram agredidas pelos convidados que as abordavam cobrando o dinheiro de volta. Nota zero para a organização dessa premiação.