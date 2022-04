Fundhacre convoca pacientes com fissuras labiopalatais para atendimento fonoaudiológico

A Fundação Hospital Estadual do Acre (Fundhacre), por meio do Programa de Reabilitação e Assistência aos Fissurados da Face (Praff), está realizando o chamamento de pacientes com fissuras labiopalatais para tratamento na área de fonoaudiologia.

As fissuras labiopalatais são malformações congênitas caracterizadas por aberturas ou descontinuidade das estruturas do lábio e/ou palato. No Brasil, segundo o Ministério da Saúde (MS), um a cada 650 nascidos possui fissuras na face. Sendo assim, o Praff oferece um atendimento multiprofissional nas especialidades essenciais à reabilitação, sendo elas cirurgia plástica e bucomaxilofacial, ortodontia e agora volta a disponibilizar uma das especialidades essenciais para o tratamento desses pacientes, a terapia fonoaudiológica.

Caroline Lucena, coordenadora do programa, explica que a fonoaudiologia é uma das mais importantes especialidades disponíveis nessa área, porque os problemas na fala apresentados pelos pacientes portadores de fissuras labiopalatais têm um forte impacto psicológico trazido pelo preconceito. Por isso é imprescindível, ao paciente que ainda não tem um equilíbrio articulatório adequado e que não se comunica de forma eficaz, realizar a terapia fonoaudiológica.

“Hoje convidamos a todas as pessoas que apresentam fissuras e não se sentem confortáveis com a forma que se comunicam a nos procurar no Praff para uma avaliação”, destaca.

O Praff está localizado na Fundhacre, sala 27, do Serviço de Arquivo Médico e Estatística (Same), em Rio Branco.