Globo altera programação e muda horário do BBB22

Nesta quarta-feira (20), a TV Globo vai implantar uma série de modificações em sua programação para conseguir encaixar os desfiles das escolas de samba carioca e a volta do futebol no horário nobre. As mudanças começarão logo no começo da noite.

Às 18h05, a novela ‘Além da Ilusão’ entra no ar mais cedo. Além disso, a emissora adiantou os jornais locais em meia hora, a partir das 18h45. A trama das 19h, ‘Quanto Mais Vida, Melhor!’, entrará no ar às 19h15, e o ‘Jornal Nacional’ será exibido na sequência, às 20h. A exibição de ‘Pantanal’ foi adiantada em 55 minutos, passando para 20h35.

A partir das 21h20, a Copa do Brasil volta a ser televisionada no horário nobre da Globo. Em são Paulo, a partida Portuguesa x Corinthians abre a terceira fase do campeonato. Já no Rio de Janeiro, o duelo será entre Confiança x Botafogo.

O BBB22, por sua vez, vai começar às 23h30 e terá apenas 45 minutos de edição. A partir da 00h05, os desfiles do Carnaval da Série Ouro será inserido apenas na grade de programação do RJ.

As demais regiões assistem a programação normal: ‘Que História É Essa, Porchat’ (00h05); ‘Jornal da Globo’ (00:50); ‘Conversa com Bial’ (01h40); ‘Corujão’ (02h20) e ‘Hora Um’ (04h).

Os desfiles das escolas de samba da Série Ouro serão realizados nesta quarta-feira (20) e quinta-feira (21), às 21h. Cada agremiação terá o mínimo de 45 minutos e o máximo 55 minutos para atravessar a Marquês de Sapucaí.

Na quarta passam pela Avenida as agremiações Em Cima da Hora, Acadêmicos do Cubango, Unidos da Ponte, Unidos do Porto da Pedra, União da Ilha do Governador, Unidos de Bangu e Acadêmicos do Sossego.

Já na quinta desfilam: Lins Imperial, Inocentes de Belford Roxo, Estácio de Sá, Acadêmicos de Santa Cruz, Unidos de Padre Miguel, Acadêmicos de Vigário Geral, Acadêmicos do Sossego, Império da Tijuca e Império Serrano.

A programação na praça carioca volta ao normal na quinta-feira (21), às 6h25, após a transmissão dos desfiles da Série Ouro, com a exibição do telejornal ‘Bom Dia Rio’.