Gottino vai aos prantos com desfecho após deixar o Brasil e ser trocado na Record: “Temos problemas”

O apresentador da Record, Reinaldo Gottino, fez um desabafo emocionante durante o Balanço Geral. Em suma, para quem não sabe, o comunicador passou mal e foi às pressas para o hospital. Desse modo, ele passou alguns dias afastado de seu trabalho.

Mas, antes disso, o rapaz tinha tirado uma semana de férias, para curtir um pouco das férias merecidas. A Record, inclusive, escolheu Celso Zucatelli para o substituir. Na ocasião, o apresentador oficial do jornal, decidiu viajar para fora do Brasil.

Mostrando que é um torcedor apaixonado, Gottino viajou para ver seu time de coração, Palmeiras, no Mundial de Clubes e partiu para o Emirados Árabes. No entanto, após o jogo, ele voltou logo para seu posto no Balanço Geral.

Fugindo das reportagens tristes, o apresentador Gottino relatou a história de um jovem americano que estava prestes a se jogar de uma ponte. No entanto, mesmo essa história tendo tudo para um final triste, na verdade, teve um final feliz. O policial conseguiu convencer o rapaz e o salvar.

Por fim, Gottino, extremamente emocionado, pontuou a importância de seu trabalho, e ligou com a matéria. “Achei muito importante essa história e quis colocar no ar pra você. Não importa o tamanho da sua dor, do seu problema, do seu vazio, da sua doença, não pule da ponte, não se entregue. A tua vida é teu bem mais precioso.”

Gottino dá depoimento inspirador

“Eu sai de férias uma semana e eu refleti muito nesses dias, sobre o que a gente carrega, o que a gente vai levar? Nós estamos vivendo pra quê? Nós querermos chegar a onde, se não for pra ajudar o próximo e estender a mão“, pontuou Gottino.

Por fim, o apresentador fez questão de mostrar seu agradecimento por tudo. “Eu agradeço todos os dias a Deus por ter essa oportunidade de falar com você a tarde, porque sei que pessoas vão ser alcançadas, pessoas vão ser atingidas”, seguiu ele, bastante emocionado.