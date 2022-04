Governo inaugura nova enfermaria do Pronto-Socorro de Rio Branco nesta segunda

O próximo dia 4 de abril será marcante para a saúde pública acreana. Nesta data, o governo do Estado entregará a nova enfermaria do Pronto-Socorro de Rio Branco, concluindo, de uma vez por todas, a última etapa de obras do maior complexo hospitalar de urgência e emergência do Acre, que se arrastava há mais de 12 anos.

A ala contará com 120 leitos de enfermaria distribuídos em um moderno prédio de dois pavimentos. Além de ampliar a oferta de atendimento e proporcionar mais conforto à população, o espaço garantirá melhores condições de trabalho aos profissionais que ajudam a salvaguardar vidas na unidade.

Iniciada em agosto de 2019, a construção da enfermaria recebeu investimentos na ordem de R$ 10,4 milhões, provenientes de recursos próprios do Estado e Banco Mundial. A execução da obra ficou sob a responsabilidade da Secretaria de Infraestrutura (Seinfra).

“Essa é mais uma grande obra da gestão do governador Gladson Cameli, que pediu prioridade para entregarmos a nova enfermaria do Pronto-Socorro. Estamos nos últimos detalhes para finalizarmos 100% a construção do prédio e a Sesacre já deu inicio a montagem dos equipamentos e todo mobiliário necessário para que a ala possa funcionar e atender os pacientes”, explicou Cirleudo Alencar, titular da Seinfra.

Nos últimos três anos, a administração estadual realizou muitos avanços na área da saúde. Na capital e no interior, o governo finalizou obras inacabadas deixadas pela antiga gestão, reformou unidades hospitalares e segue realizando novos investimentos. Na pandemia, o Estado construiu dois hospitais de campanha com estrutura permanente em tempo recorde, contratou mais profissionais, assegurou o abastecimento de medicamentos e insumos, além de lutar, incansavelmente, para que os acreanos recebessem a vacina contra o novo coronavírus.

“No primeiro ano do nosso governo, inauguramos a verticalização do Pronto-Socorro e, agora, entregaremos a nova enfermaria com mais 120 leitos. Sabemos o quão importante é investir em saúde e temos trabalhado dia e noite para que a nossa população tenha bons hospitais e excelentes profissionais à disposição”, afirmou o governador.