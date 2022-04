Governo peruano quer adiamento do jogo do Fla na Libertadores

San Lorenzo x Flamengo, final da Mercosul de 2001

Uma das situações mais memoráveis foi a da final da Copa Mercosul, em dezembro de 2001. Após um empate por 0 a 0 no jogo de ida no Maracanã, Flamengo e San Lorenzo decidiriam o título do Novo Gasômetro, na Argentina. Mas o país passava por uma onda de protestos, com confusões generalizadas e saques nas ruas.

O governo argentino, então, decretou estado sítio no país e, imediatamente, a AFA, federação que cuida do futebol local, determinou a suspensão da partida. O jogo só aconteceu em janeiro do ano seguinte, em Buenos Aires. Depois de um empate no tempo normal, a equipe argentina foi campeã nos pênaltis.

Barcelona de Guayaquil x Flamengo, Libertadores 2020

Recentemente, a pandemia de Covid-19 foi a causa de uma série de indefinições envolvendo competições internacionais. Em 2020, o Flamengo quase teve um duelo contra o Barcelona de Guayaquil adiado em razão de um surto de coronavírus que acometeu alguns jogadores rubro-negros.

A situação gerou um impasse entre governantes no Equador. Em dado momento, houve um aviso da suspensão da partida, que em seguida foi desmentido. O Flamengo teve de enviar novo atletas às pressas para completar o elenco. A partida ocorreu com portões fechados, e o time carioca venceu por 2 a 1.

Palmeiras x Flamengo, Campeonato Brasileiro 2020

A situação do Equador se estendeu até a semana seguinte e implicou o duelo entre Palmeiras e Flamengo, pelo Brasileirão. Em razão do surto da doença no elenco do Flamengo, o jogo chegou a ser suspenso pela Justiça, mas a CBF recorreu e conseguiu autorização para prosseguir faltando 10 minutos para a hora da partida.