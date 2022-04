“Hoje ele abre os olhos”, torce Diogo, irmão de Rodrigo Mussi

Diogo Mussi, advogado e irmão do ex-BBB Rodrigo, assumiu a responsabilidade de trazer ao público informações sobre o gerente comercial, que sofreu um grave acidente de carro na última semana. Nesta terça-feira (5/4), Diogo sonhou com a pronta recuperação do brother e pediu boas vibrações aos seus seguidores.

“Bom dia, pessoal! Energia positiva! Sonhei que o Rod abriu os olhos. Muita gente sentindo isso. Acho que hoje o Rodrigo abre os olhos, estou sentindo! Confia!”, falou o advogado em seus stories.

Nessa segunda (4/4), a equipe de Rodrigo Mussi atualizou o estado clínico do ex-BBB22. Após ter mexido o braço e a perna no domingo (3/4), o influenciador conseguiu apertar o dedo do irmão Diogo. Leia a íntegra do boletim médico.