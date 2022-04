Homem acusado de roubar idoso é preso pela PM no Segundo Distrito de Rio Branco

Uma guarnição do 1º batalhão da Polícia Militar do Acre (PMAC) capturou nesta segunda-feira (11), um homem munido de arma de fogo nas proximidades do Calçadão da Gameleira, no Segundo Distrito de Rio Branco.

A abordagem deu-se após um idoso ter procurado os policiais para denunciar que havia sido roubado por dois homens, sendo que um deles estava armado com um revólver calibre 22.

Após buscas na região, os policiais encontraram um dos suspeitos. Ao consultarem a situação criminal do sujeito, identificaram que ele estava foragido.

Em razão dos fatos, os militares encaminharam o suspeito para a Delegacia da 1ª Regional para que os procedimentos judiciais fossem devidamente tomados.