Homem que perseguia mulheres nas ruas para estuprá-las é preso em Cruzeiro do Sul

A Polícia Civil prendeu neste sábado (9), em Cruzeiro do Sul, no interior do Acre, O.S, de 32 anos, acusado de praticar dois estupros na cidade.

A prisão se deu após uma longa investigação da Delegacia da Mulher (Deam) e de um parecer do Ministério Público do Acre (MPAC) pedindo a sentença do acusado, que deve cumprir 18 anos de prisão.

O pedido do MPAC foi expedido em 2021, quando os crimes foram denunciados.

“O sentenciado utilizava de um veículo de sua propriedade para perseguir e abordar vítimas que estavam de motocicleta, transitando pelas vias vias do Município, no período noturno, e as levava a local ermo para violenta-las sexualmente”, disse a assessoria da polícia.

“A Polícia Civil do Estado do Acre, seguindo diretrizes da atual gestão vem intensificando suas ações de combate a criminalidade e na retirada de ativos criminais em todas as regionais”, finalizou.