Homem que recebeu descarga elétrica em Rio Branco está em estado gravíssimo; veja mais detalhes

O trabalhador de uma empresa de internet, Michael Douglass Ferreira da Silva, 34 anos, ficou gravemente ferido após receber uma descarga elétrica de um fio de alta tenção na tarde desta segunda-feira (4), na Via Verde, próximo a Corrente, em Rio Branco.

Segundo informações de colegas de Michael, o trabalhador estava realizando a manutenção de cabos de internet, quando acabou, de forma acidental, tocando em um dos fio de alta tensão da rede elétrica do poste de energia. A energia entrou pela mão e saiu pela cabeça da vítima, que ficou desacordada em cima, segurada apenas pelo cinto de segurança no poste de energia.

Os próprios colegas da vítima subiram na escada e conseguiram tirar o homem, que recebeu atendimento de uma ambulância básica que estava nas proximidades e também de uma ambulância de suporte avançado que estava passando no local. Com o socorro rápido e preciso dos profissionais do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), Michael foi encaminhado para o Pronto-Socorro de Rio Branco, entubado e estado gravíssimo.

A Energisa foi acionada e esteve no local para dar manutenção da rede e restabelecer a corrente elétrica que ficou rompida devido o acidente. O caso deve ser investigado pela Polícia Civil.