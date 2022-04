Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para este sábado (2/4)

Notas dominantes

Data estelar: Lua Vazia das 10h52 até 13h51, quando ingressa em Touro

A alegria, leveza e bom humor hão de ser as notas dominantes de teu dia a dia, sem depender de circunstâncias que as motivem exteriormente, mas como uma determinação interior que norteie teus passos.

Se teus estados de ânimo dependem inteiramente do sabor das circunstâncias exteriores, então tu vives apenas uma parte do que estaria ao teu alcance, porque, tão determinante quanto as circunstâncias pode também ser a força de tua vontade.

É importante haver equilíbrio entre a dependência e a independência, assim como, também, perceber o momento certo de te inclinares mais a uma ou à outra dessas opções.

Agora, certamente, é quando tua alma precisa tomar as rédeas do destino nas mãos, e usar a vontade para determinar o rumo a seguir.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Apesar de toda essa energia de ação que circula através de seu corpo e alma, você não precisa cair em cima da vida em busca de satisfazer todas suas pretensões. Há um tempo certo para tudo, agora é melhor descansar.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Se permita viajar ao interior mais profundo da sua alma, questionando a si tudo que dá por sabido e garantido. A realidade comprova que não há garantia de nada, e que tudo continua sendo uma aventura.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

As pessoas se desentendem, porque são pessoas, sujeitas a mudanças de estado de ânimo que não podem ser previstas. As pessoas se desentendem, mas fazer disso um drama não é necessário, porque tudo isso passa.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Verifique tudo uma e outra vez antes de dar início às suas tentativas de fazer dar certo. Este é um dia cheio de vieses, e em cada um desses se ocultam surpresas, não necessariamente desagradáveis, mas disruptivas.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Tudo que você pense ter compreendido, merecerá uma boa revisão, quando o entusiasmo amainar e você acordar para a realidade de que tudo que é sonhado há de ser passado pelo crivo da praticidade. Essa é a prova dos nove.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Ousadia é imprescindível, mas cautela também, porque não se trata de você se atirar precipitadamente em busca do seu futuro, mas de planejar com mínima antecedência seus passos, e descansar quando necessário.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

As pessoas são imprevisíveis, porque são pessoas e não objetos inertes. Procure não prever nada a respeito de ninguém, porém, mantenha sua alma aberta e receptiva ao que der e vier, porque dará e virá muita coisa.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

A chatice do dia a dia pode ficar um pouco mais chata que de costume, mas ela continua a mesma, é sua alma que mudou de estado de ânimo e, talvez, pretende excitações que o dia de hoje não poderia oferecer.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Repetir o que sempre daria certo não é garantia de que o resultado será o mesmo hoje. Mantenha sua alma serena, sem pretender nada de ninguém, mas se tornando receptiva ao que der e vier. Assim dará certo.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Há dias em que a alma não se sente à vontade nem sequer nos lugares que, sabidamente, seriam garantia desse estado de ânimo. Esse desassossego não veio para ficar, portanto, evite o levar a sério demais. Nada disso.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

As conversas de hoje merecerão ser repetidas em outro momento, para verificar se tudo, que hoje parece entendido e combinado, sobrevive ao passar do tempo e à influência das sempre mutáveis circunstâncias. Verificação.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Busque conforto e segurança, mas se não achar, então se refugie no bom humor, ainda que este se manifeste de forma ácida e irónica. Não importa o que seja, o que importa é que, de alguma maneira, sua alma esteja segura.