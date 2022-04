Jornalista da Globo deixa a emissora após 25 anos e entra para a política: “Estava na hora”

Carlos Abranches anunciou na manhã deste sábado (2) sua filiação ao partido político ‘Cidadania’. O jornalista é ex-âncora da TV Vanguarda, afiliada da Globo na região do Vale do Paraíba, Litoral Norte e Serra da Mantiqueira, em São Paulo.

Após 25 anos prestados, Carlos Abranches tinha sido demitido da Globo em agosto de 2020. O jornalista ficou fora do ar em meio à pandemia, onde passou a se dedicar a projetos pessoais e chegou até mesmo dar palestra online sobre poesia transcendental antes de assumir um novo programa na Band Vale.

SAIBA MAIS! Patrícia Poeta do É de Casa descobre doença, é tirada do programa e notícia é dada: “Pega de surpresa”

“Depois de uma vida inteira dedicada a trabalhos sociais, integrados às minhas profissões, tanto como apresentador e repórter de TV quanto nas atividades acadêmicas, vi-me instigado por amigos a ampliar esse leque para o campo político”, escreveu o ex-jornalista da Globo em seu Instagram.

“Refleti bastante e achei que estava na hora de abrir outros caminhos nessa área de atuação coletiva. No último dia para cumprir a determinação do TSE [Tribunal Superior Eleitoral], decidi filiar-me ao partido Cidadania, e dessa forma, colocar-me à disposição das forças políticas para trabalhar mais intensamente por toda a região, onde eu possa ser mais útil”, revelou Carlos Abranches.

Na publicação, em que aparece diante do presidente da Câmara de Vereadores de São José dos Campos (SP), Robertinho da Padaria (Cidadania) confirmou sua filiação, O ex-âncora da Globo não deu detalhes sobre uma possível candidatura.

“Não tenho como divulgar quais serão os próximos passos dessa nova jornada. Só sei que estou profundamente determinado a colaborar, não só com São José dos Campos, mas com toda a região, em favor de um crescimento mais consistente e satisfatório para todos”, despistou Carlos Abranches.

DEMISSÃO DA EMISSORA

No dia 3 de agosto de 2020, Carlos Abranches anunciou sua demissão da afiliada da Globo, a TV Vanguarda após 25 anos de casa.

“Nesse momento, estou me despedindo da TV Vanguarda. A pandemia e a crise econômica decorrente disso obrigaram a emissora a eliminar minha função, junto com a de outros vários colegas. Por incrível que pareça, saio mais rico do que quando entrei, há exatos 25 anos e seis meses. Rico de maturidade e de bons colegas de trabalho”, havia afirmado à época.

Carlos Abranches era um dos principais nomes da afiliada da Globo, fundada por José Bonifácio de Oliveira Sobrinho, o Boni, pai de Boninho, o chefão do BBB22.

Durante sua trajetória, ele também atuou como repórter em coberturas especiais na região, como a visita do Papa Francisco ao Santuário Nacional de Aparecida, em 2013, e também nas Eleições Municipais.

No dia seguinte ao da demissão, o ex-âncora da Globo anunciou em seu Instagram que daria uma palestra online sobre poesia transcendental a um preço acessível. R$ 30,00. Além de jornalista, Carlos Abranches é filósofo e psicanalista.

Em junho de 2021 informou aos seus seguidores seu novo projeto na TV, o programa “Agora É Com Abranches”, na Band Vale, filiada da emissora do Morumbi na região.