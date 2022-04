Jovem é ferido a tiros dentro de casa na Vila Acre, consegue correr e escapa da morte

O jovem Igor da Silva Pereira, de 23 anos, foi ferido a tiros na noite desta sexta-feira (8), dentro da própria casa localizada no Ramal da Castanheira, na Travessa da Família, na região da Vila Acre, em Rio Branco.

Segundo informações da polícia, Igor estava em casa com a própria esposa, quando três criminosos armados, supostamente membros de uma facção, invadiram a residência e efetuaram vários tiros em Igor, que foi atingido com dois disparos na região do braço e abdômen. A esposa não foi atingida.

Mesmo ferido, o rapaz ainda conseguiu correr entrou em uma área de mata e pediu ajuda dentro de uma igreja evangélica. Após a ação, os criminosos fugiram correndo do local.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e encaminhou o jovem ao pronto-socorro de Rio Branco em estado de saúde grave.

Policiais militares do 2° Batalhão estiveram no local e tentaram procurar os criminosos, mas ninguém foi encontrado até o fechamento desta matéria.

O caso será investigado pelos agentes de Polícia Civil da Equipe de Pronto Emprego (EPE), da Delegacia Especializada de Investigação Criminal (DEIC).