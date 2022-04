Justiça condena homem a mais de 18 anos de prisão após investigação da Polícia Civil em CZS

Em Cruzeiro do Sul, município distante da capital cerca de 740 km, a Polícia Civil, após investigação realizada pela Delegacia de Atendimento à Mulher e Proteção à Criança e ao Adolescente (DEMPCA) no município, que culminou na prisão e indiciamento do senhor O. S., 32 anos, pela prática de dois crimes de estupro cometidos em Cruzeiro do Sul, em meados de 2021, o Ministério Público denunciou e o Poder Judiciário sentenciou o infrator há mais de 18 anos de pena, em primeira instância.

O sentenciado utilizava de um veículo de sua propriedade para perseguir e abordar vítimas que estavam de motocicleta, transitando pelas vias do município, no período noturno, e as levava ao local ermo para violentá-las sexualmente.

Após a prisão, cessaram os crimes de estupro com o modus operandi utilizado pelo infrator. A Polícia Civil do Estado do Acre, seguindo diretrizes da atual gestão, vem intensificando suas ações de combate à criminalidade e na retirada de ativos criminais em todas as regionais.