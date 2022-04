Kopenhagen abre as portas em Rio Branco; veja detalhes da inauguração na coluna da Márcia

Belo click dos enamorados Yasmim Cavalcante e José Neto Santana no Mirante Edifício Itália. Delegada Márdhia Pereira esta semana em Brasília, representado o Estado, participou de importante reunião com todos os secretários de segurança do País.

Parabéns às empreendedoras Ceres Fernandes e Socorro Freitas pela criação do Conviva, espaço de convivência para idosos, independentes ou semidependentes, inaugurado na última terça, 29.

Parabéns à amiga Nádia Canizo, que aniversariou na segunda, 28 e ao lado do maridão, auditor Mário Sérgio, comemorou a data em Los Angeles. ESPAÇO AQUIRI D’ELAS

Na segunda, 28, o presidente do TRE-AC, desembargador Francisco Djalma, inaugurou o Espaço Aquiri d’Elas, no salão nobre do Tribunal com uma mostra composta por painéis fotográficos das servidoras, colaboradoras e magistradas que, há 46 anos, destacaram-se na Justiça Eleitoral acreana.

Sexta, 1º, advogada Helcíria Albuquerque em comemoração a idade nova, reúne família e amigos em grande estilo para as comemorações. Hurruuuu.

Parabéns com votos de felicidades e saúde aos grandes aniversariantes desta quarta, 30, Osmir Lima e Marcellus Augusto.

Dia 25, foi de felicitações pela nova idade da acadêmica de direito Cecyta Araujo. As comemorações aconteceram no sábado na área de lazer do residencial Paradiso. Felicidades!

Parabéns à Priscila Rocha e Maria Paula Mortari, campeãs da Série C do 1º Open Rosasfarma de Beach Tênis que aconteceu nos domínios da AABB no último final de semana.

A querida Patrícia Zanforlin aniversariante de ontem, recebeu muitos abraços e votos de felicidades dos familiares e amigos. No registro, Paty com as amigas Jussara Fernandes, Joisse Andrade e Talita Marinho. Parabéns!!

Registro dos empresários Lucas Tavares, Ana Luisa e Rosiany Almeida com a equipe Kopenhagen Rio Branco. Sucesso!