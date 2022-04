Marido é preso após enforcar e espancar Kelly Bolsonaro no DF

A suplente de deputado distrital Kelly Cristina dos Santos, conhecida como Kelly Bolsonaro, foi agredida pelo marido, Jonas Monteiro Ferreira Neto, no início da noite desta sexta-feira (8/4), no Gama. Após a violência doméstica, o homem foi preso pelo 26º Batalhão de Polícia Militar.

A informação foi confirmada por testemunhas que presenciaram gritos vindo da casa. Além da mulher, Jonas teria batido nos três enteados. Durante as agressões, Kelly teria sido enforcada pelo companheiro e ainda ficou com um hematoma nas costas após ser atingida por um violento chute.

Os envolvidos foram levados para a 20ª Delegacia de Polícia (Gama Oeste). Segundo apurou o Metrópoles, ela teria pedido medidas protetivas. A suplente ainda compareceu ao Instituto Médico Legal (IML), onde foi submetida a exame de corpo de delito.

O delegado responsável pelo caso negou o pedido de pagamento de fiança feito por Jonas Monteiro e ele permanecerá detido.

Kelly Bolsonaro é suplente do deputado Daniel Donizet (PL) e chegou a assumir a cadeira na Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF) em 2019, por 120 dias, depois que o parlamentar saiu para assumir a Administração do Gama. Em 2018, ela obteve 5.412 votos.