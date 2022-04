Médicos de Rodrigo do BBB22 tomam decisão após grave acidente e família é convocada: “Delicado”

De acordo com informações de pessoas próximas, após o acidente, o ex BBB22, Rodrigo Mussi passou por duas cirurgias durante a noite desta quinta-feira (31) e madrugada de sexta-feira (1). Sendo assim, até agora, ele segue na UTI, no intuito de se recuperar.

Além disso, Camila Sponton, amiga próxima do agora influenciadora, abriu o jogo ao Rede BBB. Desse modo, ela contou quais foram as duas cirurgias que ele fez, e deu mais detalhes sobre o assunto.

“O Rô machucou bem, mas ele já fez uma cirurgia que era mais delicada, que era uma cirurgia na cabeça e deu tudo certo”, contou ela ao ‘Gshow’.

Segundo ela, ainda, Rodrigo Mussi sofreu algumas lesões na perna. “Agora, nesse momento, ele está fazendo uma outra cirurgia que é uma cirurgia na perna. A situação é delicada, mas acho que não está muito grave. É séria, porém, acho que a gente rezando dá tudo certo”.

No entanto, de acordo com o colunista Fefito, do UOL, Rodrigo Mussi está com um cateter na cabeça para drenar a hemorragia cerebral. A cirurgia, inclusive, teve cerca de três horas de duração, após algumas tentativas para estancar o sangramento. O colunista também diz que ele sofreu fraturas expostas e lesões menores.

Viih Tube agradece carinho dos fãs com Rodrigo Mussi

A influenciadora e também ex BBB, Viih Tube, está ao lado da família de Rodrigo Mussi nesse momento difícil. Em suma, a youtuber foi imediatamente para o hospital, assim que soube do acidente.

Sendo assim, na manhã desta sexta-feira (01), ela contou no Twitter que está feliz por poder ser útil. “Gente bom dia, vindo aqui só agradecer mesmo a todos amigos dele que me chamaram pra ajudar em qualquer coisa, ele vai ficar feliz demais com tanta gente que o ama e todas as correntes de oração que fizeram, ansiosa pra contar tudo pra ele e o quanto ele é querido por vocês“, escreveu Vitória.