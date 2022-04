MT: Médico socorrista morre atropelado por carreta sem freio enquanto atendia vítima de acidente na BR-364; veja vídeo

Conforme informações da Concessionária Rota do Oeste e da Polícia Rodoviária Federal, as equipes foram acionadas às 19h40 para o atendimento de uma ocorrência no km 349 da BR-364, onde uma carreta carregada com adubo havia tombado.

As equipes de resgate foram até o local e constataram a morte do condutor da carreta.