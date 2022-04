Mulher reage a assalto em Rio Branco, leva facada e corre para escapar da morte

Francisca Izerlandia da Silva, 39 anos, foi ferida com um golpe de faca, após reagir um assalto na manhã desta segunda-feira (4), na rua Isaura Parente, no bairro Bosque, em Rio Branco.

Segundo informações da Polícia Militar, Francisca havia ido a uma casa lotérica pagar contas e, após sair do estabelecimento, foi abordada por um criminoso que, de posse de uma faca, anunciou um assalto. A vítima se assustou e acabou reagindo ao assalto, sendo ferida com um golpe de faca na altura do abdômen.

A mulher, para não morrer e não ser esfaqueada novamente, correu para dentro de uma agência bancária que fica nas proximidades, onde recebeu os primeiros atendimentos de uma médica que estava no local aguardando atendimento. Após a ação, o assaltante fugiu do local correndo.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, esteve no local, prestou os primeiros atendimentos a Francisca e em seguida ela foi encaminhada ao pronto-socorro de Rio Branco em estado de saúde estável.

Os PMs do 1° Batalhão estiveram no local e realizaram ronda ostensivas e não tiveram êxito em prender o criminoso. O caso será investigado por agentes da Delegacia Especializada de Investigação Criminal (DEIC).