Nas redes sociais, vice-governador Rocha denuncia supostas reuniões para esvaziar partidos

O vice-governador Wherles Rocha (MDB-AC) usou suas redes sociais neste sábado (2) para denunciar supostas reuniões com o intuito de esvaziar partidos. De acordo com publicação do vice-governador, ele foi contatado por uma pessoa que estaria presente nas reuniões e teria revelado o teor dos encontros.

“Agora apouco (sic) foi contatado por alguém que pretende disputar um cargo proporcional nessa eleição. Na conversa essa pessoa me disse que foi chamada para participar de uma reunião fechada, em um órgão público próximo ao Quartel da PM”, diz um trecho da publicação.

Em outro trecho, Rocha diz que, na reunião, ‘foram ofertados cargos e outras vantagens para esvaziar os partidos’. “Apenas um detalhe: A conversa foi gravada e a dita pessoa ficou de me encaminhar uma cópia. Se encontrar os indícios necessários, pela conversa que tive parece que eles existem, irei preparar a devida representação. Esse (sic) caso estaremos diante de mais um crime”.