Novo valor do vale-gás para abril será de R$ 51, menor que o anterior

O auxílio foi criado em novembro de 2021 com o objetivo de diminuir o efeito do preço do gás de cozinha sobre o orçamento das famílias brasileiras de baixa renda.

O valor do vale-gás corresponde a 50% da média do preço nacional do botijão de 13kg de gás liquefeito de petróleo (GLP). É concedido um benefício por família a cada dois meses.

Nesta quinta, começa o pagamento de mais uma parcela do benefício, que será interrompido no feriado de Páscoa e retomado na próxima segunda-feira (18/4). Os primeiros a receber são os beneficiários que possuem número de inscrição social (NIS) com final 1.

Confira o calendário de pagamentos para o mês de abril:

14/abril: NIS final 1

18/abril: NIS final 2

19/abril: NIS final 3

20/abril: NIS final 4

22/abril: NIS final 5

25/abril: NIS final 6

26/abril: NIS final 7

27/abril: NIS final 8

28/abril: NIS final 9

29/abril: NIS final 0

Quem tem direito a receber o vale-gás

São contemplados pelo programa os grupos familiares que se inscreveram no CadÚnico, com renda familiar mensal menor ou igual a meio salário mínimo por pessoa, além das famílias com integrantes do Benefício de Prestação Continuada (BPC).

O dinheiro é depositado a cada dois meses. Em 2022, os depósitos são feitos nos meses pares, nas mesmas datas das parcelas do Auxílio Brasil.

As mulheres chefes de família têm prioridade para receber o benefício, assim como as mulheres vítimas de violência.

Além das regras citadas anteriormente, o pagamento obedece à seguinte ordem de critérios, sucessivamente, para famílias que: