O que aconteceu com o visual de Gusttavo Lima? Especialistas respondem

Cabelo raspado e estilo maromba

Após problemas de saúde, em 2015 ele raspou todo o cabelo. No ano seguinte, já recuperado, ele focou nos treinos e em poucos meses já ostentava mais músculos pelo corpo. De 2017 para 2022, Gusttavo nunca mais deixou de usar a barba super alinhada e um corpo trabalhado na musculação.

Pensando nisso, a coluna LeoDias foi atrás de visagistas (profissionais que cuidam da estética das pessoas) para entender melhor as mudanças do sertanejo.

A opinião de Claudio Miguel (Hair Design)

“Com relação ao corte de cabelo, o antes e depois estão bem parecidos. A parte lateral está bem curta e quadrada e a parte do topo mais triangular. Sendo assim, isso já cria um afinamento automático no rosto da pessoa. O que mudou no rosto dele é bem visível: agora está mais quadrado, dá para perceber que o rosto dele era um pouco mais arredondado, principalmente na altura do segundo quadrante”, pontuou Cladio Miguel

O que é quadrante?

“Nós temos três quadrantes no rosto: na região da testa, na região dos olhos (que vai dos olhos até o nariz), e a abaixo do nariz (que vai do nariz até a boca e o queixo). O lugar que mudou bastante, e claramente, é na parte da bochecha dele, que está mais arredondada, ou seja, no segundo quadrante. Ele deve ter feito uma harmonização facial e também emagreceu, o que possivelmente gerou esse afinamento natural no segundo quadrante do rosto dele. Consequentemente acabou afinando um pouco mais o queixo. O queixo dele era mais ‘larguinho’ antes e agora está mais afinado. Foi muito assertiva essa proposta que ele teve. Realmente afinou mais. E ele também emagreceu”, completou o profissional.

Opinião de Sylvio Rezende (Hair stylist/colorista visagista)

“O topete é uma característica do Gusttavo Lima, ele levanta para dar mais altura e postura. Também é uma forma dele marcar mais, é o que chamamos de ‘zona de dominância’. O formato do rosto dele é triangular e losangular, a barba marca bastante como ‘zona de dominância’ e é o que prevalece no rosto dele”, afirma Rezende, também integrante do programa Mulheres, na TV Gazeta.

Técnica de emagrecimento

“Agora ele está com um visual mais sensual. A parte da testa está mais larga e a bochecha já não está tão cheia, o rosto está bem afinado e o queixo mais longo. É uma técnica de emagrecimento. A identidade dele está bem forte. Mas ele também fez o contorno da sobrancelha, talvez botox. O arco superior da sobrancelha está bem acentuada. Foi uma leve movimentação. A lateral do cabelo agora é no pente 2/3. Está curto, mas não está tão raspado. É um corte estilo clássico, que levanta uma linha de marcação até a altura da entrada da testa, que dá uma elevação maior ao rosto”, notou Rezende.