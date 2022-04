Paralisação de docentes da Ufac, arraial em Sena, Mara Rocha e mais: a sexta-feira no ContilNet

Chegou o momento de ficar mais informado nesta sexta-feira (22) com os destaques que o ContilNet separou para você. Para ficar informado durante o dia todo, faça parte de um dos nossos grupos de notícias no WhatsApp, apertando aqui.

Por unanimidade, docentes da Ufac aprovam paralisação de atividades no dia 28 de abril

Em assembleia geral realizada na última quarta-feira (20), os docentes da Universidade Federal do Acre decidiram, por unanimidade, a adesão à paralisação da categoria que acontece no próximo dia 28.

Mara Rocha é oficializada como pré-candidata ao Governo pelo MDB; Jarude deve disputar Aleac

Em um evento realizado na manhã desta sexta-feira (22), no Palácio do Comércio, em Rio Branco, o MDB oficializou o nome da deputada Mara Rocha como pré-candidata ao Governo do Acre pela sigla nas eleições deste ano.

Mais de 10 mil pessoas comparecem ao velório de pastor em templo na capital

Pelo menos 10 mil pessoas compareceram ao velório do pastor e presidente da Assembleia de Deus de Madureira no Acre, Valter José Gimenez, de 48 anos, nesta sexta-feira (22) na sede da igreja, no bairro Habitasa, em Rio Branco.

De 500, Acre é contemplado com apenas um profissional do Programa Médicos Pelo Brasil

O Programa Médicos Pelo Brasil, lançado pelo Governo Federal para substituir o Mais Médicos, foi criado em 2019 mas saiu do papel apenas no início da última semana, quando o Ministério da Saúde confirmou a contratação de mais de 500 profissionais. O Acre teve apenas um médico direcionado para atuar no estado através do programa.

Tradição: Em Sena Madureira, arraial da Igreja Católica começa no dia 1º de maio

A igreja católica Nossa Senhora da Conceição, em Sena Madureira, definiu para o dia 1º de maio o início do arraial 2022. O evento relembra muito o padre Paolino Baldassari e desde 2020 não ocorre de forma presencial em decorrência da pandemia provocada pela Covid-19.