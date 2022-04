De 500, Acre é contemplado com apenas um profissional do Programa Médicos Pelo Brasil

O Programa Médicos Pelo Brasil, lançado pelo Governo Federal para substituir o Mais Médicos, foi criado em 2019 mas saiu do papel apenas no início da última semana, quando o Ministério da Saúde confirmou a contratação de mais de 500 profissionais. O Acre teve apenas um médico direcionado para atuar no estado através do programa.

Durante o lançamento do programa, o secretário de Atenção Primária à Saúde (Saps), do Ministério da Saúde, Raphael Câmara, afirmou que até o fim deste ano, cerca de 4,6 mil profissionais estarão atuando pelo Médicos Pelo Brasil, mas não informou quantos médicos serão contratados para cada estado nas próximas etapas.

Na primeira fase, a Bahia foi o estado contemplado com o maior número de profissionais, com 68 médicos. Já o Acre, recebeu apenas um. Nos outros estados da Região Norte receberam mais de um, como no Amazonas, com quatro profissionais, e o Pará, Rondônia e Tocantins, sete médicos, respectivamente. A soma do quantitativo de profissionais na região Norte do Brasil é menos de 5% do total.