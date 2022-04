Paredão Falso BBB22: enquete atualizada aponta larga vantagem de brother para quarto secreto

O “Big Brother Brasil 22” já tem uma nova Liderança. Depois de vencer uma prova de sorte que deu R$ 100 mil ao primeiro colocado, Paulo André se tornou o Líder desta semana, que será marcada por um Paredão Falso, cujo escolhido pelo público será uma espécie de Big Boss, podendo acompanhar o que acontece na casa de um quarto secreto e mexer com a rotina dos participantes (veja resultado parcial abaixo).

Após a Prova do Líder, PA indicou Linn da Quebrada ao Paredão, que desta vez não teve prova Bate e Volta e é formado por 4 participantes. No contragolpe, Lina mandou Gustavo para a berlinda. A terceira indicação, em Arthur Aguiar, veio através do voto de Jessilane, que venceu uma fase extra da Prova do Líder, um sorteio que também deu R$ 100 mil para a sortuda.

O mais votado pela casa foi Eliezer, que empatou com Pedro Scooby e foi emparedado pelo desempate de PA e disputará com os outros a ida ao quarto falso.

RESULTADO PARCIAL DE ENQUETE UOL APONTA ARTHUR AGUIAR NO QUARTO SECRETO

Uma enquete iniciada pelo Uol logo após o fim do programa da TV Globo já recebeu mais de 12 mil cliques. Nela, o participante Arthur Aguiar tem, até o fechamento dessa matéria, 72% dos votos para ir ao Paredão falso. Em segundo lugar aparece Gustavo com 13% dos votos. Em terceiro, Lina, com 12% e por último, com uma votação nada expressiva, Eliezer com pouco mais de 1% dos votos.

Na atualização com o resultado parcial da enquete, nesta segunda-feira (04), às 13h30, em um total de 98.988 votos, Arthur aparece com 68,31%, Linn vem em segundo lugar com 17,39%, Gustavo em terceiro com 11,94% e Eliezer em quarto, com 2,36%.

Último integrante do quarto Lollipop, que teve Jade Picon como grande líder durante parte do programa, Eliezer possivelmente seria o participante eliminado do reality show caso esse não fosse um Paredão do bem.

Em seu discurso para indicar Arthur Aguiar ao Paredão, Jessilane pontuou que não acredita que o brother seja a pessoa mais forte no jogo e que, por isso, gostaria de vê-lo na berlinda. Logo após o fim da votação, no entanto, Lina caiu em prantos, questionando se elas realmente seriam fracas na atração.

ESLOVÊNIA DEIXOU O ‘BBB 22’ COM 80% DOS VOTOS